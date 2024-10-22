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Директор школы

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Учительницу уволили за видео про «мелких ублюдков»: омские эксперты высказали мнение
22 октября, 03:52
Экс-директора школы в Омской области включили в реестр коррупционеров
Сотрудницу исилькульской школы Юлию Буякову включили в реестр коррупционеров, она была депутатом местного городского совета.
10 августа, 10:20
2023
Реальные зарплаты, новогодний стол и праздник без салюта. Омск сегодня
15 декабря 2023, 14:37
Устроился работать заместителем директора. У омского учителя нашли фиктивный диплом
15 декабря 2023, 05:27
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
14 декабря 2023, 07:35
Ненадежный МТС, камеры в школьном туалете и увеличение пенсий. Омск сегодня
17 ноября 2023, 14:32
С омского депобразования взыщут 80 тысяч за увольнение директора школы в Амуре-2
Родители и учителя вступились за репутацию директора.
29 сентября 2023, 05:03
В омской гимназии, где разместили погорельцев с бульвара Победы, сменился директор
Исполняет обязанности бывший заместитель руководителя.
16 июля 2023, 12:52
Из отпуска на выход. В Омске отстаивают уволенного директора школы в Амуре-2
29 июня 2023, 10:21
Зарплаты директоров. В Омске главы школ получают иногда меньше главных бухгалтеров
Огромная разница. Директор гимназии в Омске может получать 72 тыс. рублей, а директор вечерней школы — 31 тыс. рублей.
20 марта 2023, 06:04
2022
Кадровые перестановки случились в руководстве сразу двух омских спортшкол
В Омске назначили двух директоров спортшкол после прихода в департамент спорта нового руководителя.
8 ноября 2022, 06:32

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