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Минимальная зарплата

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2024
Омская область оказалась в конце рейтинга по величине прожиточного минимума
15 октября, 14:35
Вероятность есть. Депутат Госдумы Смолин высказался о повышении зарплат омским врачам
8 августа, 14:29
Зарплаты фельдшеров, убийство беременной и похититель икон. Омск сегодня
3 июня, 14:13
Не конкурент лидерам. Омская область заняла 68 место в рейтинге зарплат в регионах
25 марта, 10:26
В Омске начали собирать подписи за повышение зарплаты учителей и работников культуры
6 февраля, 12:42
2023
Реальные зарплаты, новогодний стол и праздник без салюта. Омск сегодня
15 декабря 2023, 14:37
Карьера и деньги. Большинство омичей ждут от нового года повышения зарплаты
Многие жители города также хотели бы стабильности на работе и взаимопонимания с руководством.
21 ноября 2023, 13:20
Стало известно, каким специалистам в Омске готовы платить более 200 000 рублей
Предложения региональных работодателей проанализировал сервис Работа.ру.
17 ноября 2023, 12:46
Зарплата до 390 000 рублей. В Омске ищут специалистов на высокооплачиваемую работу
8 ноября 2023, 09:37
Каникулы для самокатов, новый магистральный маршрут и выросшие зарплаты. Омск сегодня
27 октября 2023, 13:47
20% омских компаний откажутся от проведения новогодних корпоративов ради экономии
Аналитики Зарплаты.ру опросили омских работодателей и узнали, на чем они сэкономили в этом году.
13 сентября 2023, 13:42
Омские студенты рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч после окончания учебы
Большинство сегодняшних студентов в будущем собираются трудиться по специальности.
3 марта 2023, 03:02
В Омской области средняя предлагаемая зарплата составила 56 тысяч рублей
Это на 6 тысяч больше, чем год назад
27 февраля 2023, 02:26

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