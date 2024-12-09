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Празднование

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Декабрь
С 2025 года власти объединят празднование Дня Омской области и Дня города Омска
9 декабря, 12:00
Ноябрь
Губернатор Виталий Хоценко поздравил омичей с Днем народного единства
4 ноября, 09:37
Омская супермодель променяла кокошник на крестик
Омская супермодель, известная своими эпатажными образами на Хэллоуин, неожиданно для поклонников сменила имидж и теперь находит вдохновение не в страшных костюмах, а в посещении храмов.
2 ноября, 08:15
Октябрь
Депутат Госдумы от Омской области призвал уменьшить выплаты звездам за новогодние шоу
31 октября, 14:10
Август
День города, крупные пожары и прыжок собаки из окна. Главные темы недели
4 августа, 10:10
Празднование Дня города, поздравление от Человека-паука и новая церковь. Омск сегодня
3 августа, 14:02
Июнь
После концерта в парке Вокруг света омичей развезут по домам шесть автобусов
21 июня, 03:05
Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери
14 июня, 08:31
Май
В честь Дня защиты детей на омской телебашне включат праздничную подсветку
Завтра, 1 июня, омская телебашня будет украшена шариками и детскими ладошками на фоне солнечного неба.
31 мая, 13:56
После праздника на Зеленом острове омичей развезут по домам в разные районы города
31 мая, 13:39
Апрель
Омичам рассказали, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате
О решении не проводить «Бессмертный полк» на улицах Омска сообщил губернатор Виталий Хоценко, в этом году портреты героев будут транслироваться на городских медиаэкранах.
17 апреля, 08:36
В честь Дня космонавтики на омской телебашне включат праздничную подсветку
Завтра, 12 апреля, на телебашне можно будет увидеть восход солнца, Землю на звездном небе и планеты солнечной системы.
11 апреля, 13:31
Февраль
Подарки и премии. Как омские компании поздравят сотрудников с 23 февраля и 8 марта
Оказалось, что большинство организаций готовят корпоративы к гендерным праздникам.
20 февраля, 12:26
Букет и ресторан. Стало известно, в какую сумму обойдется свидание в Омске
Исследование проводилось в 26 городах России, стоимость свидания для омичей оказалась одной из самых доступных.
12 февраля, 13:08
Январь
Сестра вместо жениха. Как омичка организовала свадьбу на миллион без возлюбленного
30 января, 09:04
Бабушка на тарантасе, секс-заплыв, фестивали и флешмобы. Чем удивлял Омск в 2023-м
3 января, 12:08
Декабрь 2023
Стало известно, как омичи украшают дома к Новому году и сколько готовы на это тратить
28 декабря 2023, 13:43
В преддверии Нового года в Омске открылась Губернаторская елка — 2023
Открытие состоялось сегодня, 25 декабря, в Концертном зале.
25 декабря 2023, 08:33
Реальные зарплаты, новогодний стол и праздник без салюта. Омск сегодня
15 декабря 2023, 14:37
Готовьте кошелек. Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Омской области
15 декабря 2023, 03:04

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