Статистика и реальность. Как отличаются зарплаты в омских школах от цифр в отчетах

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Updated Сегодня, 02:15
В конце ноября в Омскстате опубликовали данные о средней зарплате учителей в Омской области. Так, согласно документам, педагоги в районах в среднем получают в месяц 44 165 рублей, в городе — 39 457 рублей. Такие цифры вызвали волну недовольства в социальных сетях. Жители региона посчитали, что данные Омскстата завышены. Город55 разбирался, насколько реальные зарплаты отличаются от статистических и как обстоят дела с кадрами в сфере школьного образования.
В департаменте образования администрации Омска и региональном министерстве образования Городу55 предоставили данные о зарплате учителей. Цифры с Омскстатом разнятся не сильно.
В городе с января по ноябрь 2023 года средняя зарплата учителей составила 41 234 рубля, в районах области — 43 132 рубля (с учетом выплат за классное руководство) и 38 843 рубля (без вознаграждения за классное руководство).
«Номинальная начисленная заработная плата конкретного педагогического работника может отличаться от средней заработной платы данной категории работников как по образовательной организации, так и по отрасли в целом в зависимости от количества педагогической нагрузки, наличия квалификационной категории, стажа работы, осуществления функции классного руководителя, результативности работы», — объяснили в министерстве образования.
Молодой специалист Светлана — учитель физики в одной из омских школ. Зарплата педагога составляет более 40 тысяч рублей, цифры разняться от месяца к месяцу.
«Существуют надбавки. В моем случае — 100% от оклада, как молодому специалисту и 10% от оклада, как учителю с первой квалификационной категорией. Оклад педагогического работника составляет 10 000 рублей при норме педагогической нагрузки в 18 часов. За классное руководство учитель получает в среднем 5000 рублей. На данный момент моя нагрузка составляет 44 часа в неделю. Плюс классное руководство», — рассказала омичка.
Таким образом, чтобы приблизится к средней зарплате, необходимо брать на себя 2-2,5 ставки. Переработки могут сказываться как на качестве преподавания, так и на желании педагога развиваться в профессии.
«Я не жалуюсь на маленькую зарплату, учитель действительно может заработать эту сумму, но это приводит к сильному эмоциональному выгоранию и отсутствию мотивации к дальнейшей работе в школе после завершения действия статуса молодого специалиста», — поделилась Светлана.
Отметим, что статус молодого специалиста сохраняется за педагогом в течение трех лет. Стоит сказать, что в Омской области в этом году учителя до 35 лет получили единовременные выплаты. Их размер составил от 15 до 25 тысяч рублей. На эти цели из регионального бюджета выделили 15 млн рублей.
В настоящее время в школах Омска, согласно данным департамента образования, не хватает 510 педагогов. В пятерке «лидеров» — учителя математики (65 открытых вакансий), начальных классов (55 вакансий), английского языка (49 вакансий), русского языка и литературы (47 вакансий), педагоги-психологи (31 вакансия). В муниципальных районах, как рассказали в министерстве образования, сейчас открыты 84 педагогические вакансии в школах.
«В системе общего образования Омской области работают около 14 тысяч учителей. По состоянию на конец третьего квартала 2023 года укомплектованность общеобразовательных организаций Омской области педагогическими работниками составила 99,4%», — сообщили в министерстве.
Кадрового дефицита в системе школьного образования Омской области нет, говорят чиновники. Но так ли это на самом деле? Есть сомнения.
«Очень сильная потребность в учителях физики, математики и русского языка. Педагогов пенсионного возраста у нас не очень много, каждый год коллектив пополняется 3-5 молодыми специалистами. Не все выдерживают такую нагрузку, многие увольняются», — рассказала омичка Светлана о ситуации в одной из омских школ.
Что касается педагогов, недавно окончивших вузы, то этой осенью в школы пришли работать 478 молодых учителей, из которых 233 отправились преподавать в образовательные учреждения районов Омской области.
К слову, в Омском государственном педагогическом университете в настоящее время по целевой программе «Образование и педагогические науки» обучаются 393 студента. Покроют ли они потребность в кадрах в будущем и не уйдут ли из школ после отработки положенного срока — вопрос открытый.
Отметим, что дефицит учителей в школах Омска сохраняется примерно на одном уровне. Так, в январе нынешнего года департамент образования сообщал, что в Омске не хватает почти 700 педагогов (в эту цифру включены также вакансии воспитателей в детских садах). Перед началом нового учебного года было открыто 730 вакансий. Средняя заработная плата учителей в Омской области на тот момент составляла 37 740 рублей.
О реальных зарплатах говорят и вакансии на сайтах по поиску работы. Учителям в Омске готовы предложить от 18 000 до 35 000 рублей. Разброс в уровне оплаты велик, опять же зависит от нагрузки. Но и предложения на рынке труда не дотягивают до среднестатистических.
Пока же официальные данные о зарплате педагогов расходятся с предложениями на рынке труда и вызывают споры, у нынешних учителей остаются вопросы.
«Есть два вопроса, которыми задаются все учителя. Почему оплата нормы педагогической нагрузки значительно ниже прожиточного минимума? Почему в работе учителя не учитывается время на подготовку к урокам, заполнение дневника и т. д. Физически делать это за перемены практически невозможно», — заключила омский учитель физики Светлана.
Ранее Город55 узнал у молодых педагогов и выпускников, почему они не спешат идти работать в школу. Основная причина все та же — низкие зарплаты. Кто-то приходит в образование с благородной миссией учить детей, но сталкивается с переработками и заполнением немалого количества документов. Студентов педагогических вузов приглашают в школы, начиная с третьего курса, однако выпускники не торопятся идти работать по специальности, предпочитая трудиться там, где зарплата существенно выше, а требований меньше.