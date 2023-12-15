Статистика и реальность. Как отличаются зарплаты в омских школах от цифр в отчетах

Ранее Город55 узнал у молодых педагогов и выпускников, почему они не спешат идти работать в школу. Основная причина все та же — низкие зарплаты. Кто-то приходит в образование с благородной миссией учить детей, но сталкивается с переработками и заполнением немалого количества документов. Студентов педагогических вузов приглашают в школы, начиная с третьего курса, однако выпускники не торопятся идти работать по специальности, предпочитая трудиться там, где зарплата существенно выше, а требований меньше.