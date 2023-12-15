«Сейчас не время!». В Омской области отказались запускать салют в Новый год

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В Омской области не будут организовывать фейерверки в честь Нового года. Об этом сегодня на оперативном совещании с подчиненными поговорил губернатор Виталий Хоценко.
«Запускать салют в новогоднюю ночь — давняя традиция, но уверен, что запланированные на эти цели средства лучше направить на решение острых социальных вопросов, которых у нас достаточно», — написал глава региона у себя в телеграм-канале.
Он обратился к глава муниципальных образований и рекомендовал не запускать новогодние салюты. Губернатор отметил, что «Сейчас не время! Нужно сначала победить!». Впрочем, к 31 декабря в Омске и так не проводили фейерверки за счет бюджета.
Напомним, что в этом году также отменяли салют в честь Дня Победы. Его переносили на август, на празднование Дня города в Омске.