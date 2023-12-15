«Сейчас не время!». В Омской области отказались запускать салют в Новый год

Он обратился к глава муниципальных образований и рекомендовал не запускать новогодние салюты. Губернатор отметил, что «Сейчас не время! Нужно сначала победить!». Впрочем, к 31 декабря в Омске и так не проводили фейерверки за счет бюджета.