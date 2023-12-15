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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

иллюстрация

«Сейчас не время!». В Омской области отказались запускать салют в Новый год

15 декабря 2023, 07:35
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области отказались от идеи запускать салют в честь Нового года

Губернатор посчитал, что средства лучше всего в данное время направить на решение различных социальных проблем.

В Омской области не будут организовывать фейерверки в честь Нового года. Об этом сегодня на оперативном совещании с подчиненными поговорил губернатор Виталий Хоценко.

«Запускать салют в новогоднюю ночь — давняя традиция, но уверен, что запланированные на эти цели средства лучше направить на решение острых социальных вопросов, которых у нас достаточно», — написал глава региона у себя в телеграм-канале.

Он обратился к глава муниципальных образований и рекомендовал не запускать новогодние салюты. Губернатор отметил, что «Сейчас не время! Нужно сначала победить!». Впрочем, к 31 декабря в Омске и так не проводили фейерверки за счет бюджета.

Напомним, что в этом году также отменяли салют в честь Дня Победы. Его переносили на август, на празднование Дня города в Омске.

Салют в Омске, посвященный Дню Победы, перенесли на август
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#Политика#Общество#Культура#Омск#Омская область#Фейерверк#Развлечения#Новости#Салют#Шоу#Виталий Хоценко#Алина Ясинская#Новый год 2024
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