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Праздничный день

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Декабрь
С 2025 года власти объединят празднование Дня Омской области и Дня города Омска
9 декабря, 12:00
Октябрь
Депутат Госдумы от Омской области призвал уменьшить выплаты звездам за новогодние шоу
31 октября, 14:10
Август
Празднование Дня города, поздравление от Человека-паука и новая церковь. Омск сегодня
3 августа, 14:02
Июнь
Никакого общего вечера. Сегодня в омских школах пройдет выпускной для 11-классников
25 июня, 04:54
После концерта в парке Вокруг света омичей развезут по домам шесть автобусов
21 июня, 03:05
Перед Днем молодежи на омском Зеленом острове выступят Егор Шип и SLAME
19 июня, 09:59
Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери
14 июня, 08:31
Более 2 тысяч участников. На центральных улицах Омска прошел «Парад национальностей»
12 июня, 10:09
Квесты, мастер-классы и бойня: куда сходить на День России в Омске
В среду, 12 июня, страна будет праздновать День России. Какие мероприятия готовят для омичей в эту дату? Подробности — в материале Города55.
4 июня, 16:22
Май
В честь Дня защиты детей на омской телебашне включат праздничную подсветку
Завтра, 1 июня, омская телебашня будет украшена шариками и детскими ладошками на фоне солнечного неба.
31 мая, 13:56
После праздника на Зеленом острове омичей развезут по домам в разные районы города
31 мая, 13:39
Апрель
Под песни военных лет. Омск присоединится к музыкальному проекту «Трамвай Победы»
19 апреля, 09:18
Майские праздники — 2024. Сколько будем отдыхать и работать
19 апреля, 07:34
Повременим. В Омске не будут организовывать салют в честь Дня Победы
О решении не проводить салют 9 Мая рассказал Виталий Хоценко, губернатор уверил, что салют запустят тогда, когда домой вернуться бойцы СВО.
17 апреля, 09:54
Омичам рассказали, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате
О решении не проводить «Бессмертный полк» на улицах Омска сообщил губернатор Виталий Хоценко, в этом году портреты героев будут транслироваться на городских медиаэкранах.
17 апреля, 08:36
В Омске утвердили концепцию украшения города к Дню победы
Художественное оформление в честь 9 мая разработало управление делами мэрии, украшения появятся на Комсомольском мосту, улице Гагарина, Иртышской набережной и других локациях.
12 апреля, 09:15
В честь Дня космонавтики на омской телебашне включат праздничную подсветку
Завтра, 12 апреля, на телебашне можно будет увидеть восход солнца, Землю на звездном небе и планеты солнечной системы.
11 апреля, 13:31
Март
На любой вкус. Где в Омске можно купить тюльпаны в преддверии 8 марта
5 марта, 14:03
Февраль
Подарки и премии. Как омские компании поздравят сотрудников с 23 февраля и 8 марта
Оказалось, что большинство организаций готовят корпоративы к гендерным праздникам.
20 февраля, 12:26
Январь
Сестра вместо жениха. Как омичка организовала свадьбу на миллион без возлюбленного
30 января, 09:04

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