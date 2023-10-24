Всепоглощающий огонь, отключение телевидения и прибавка автобусов. Омск сегодня

Жителей Омской области предупредили об отключениях телерадиосигнала в ближайшие дни. Как сообщили на сайте РТРС, на станциях пройдут профилактические работы, которые могут перенести по времени из-за погодных условий. Так, сегодня, 24 октября, помехи в эфире возможны с 11:00 до 14:00 в селе Неверовка Таврического района, в Полтавке и Называевске — с 08:00 до 18:00. В среду, 25 октября, сигнал будет нестабильным в селе Ингалы, в Полтавке и Русской Поляне. Полный список населенных пунктов со временем помех в телевещании читайте в материале.