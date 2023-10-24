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Posted 24 октября, 14:22

Published 24 октября, 14:22

Modified 24 октября, 14:25

Updated 24 октября, 14:25

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Всепоглощающий огонь, отключение телевидения и прибавка автобусов. Омск сегодня

24 октября 2023, 14:22
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области у семьи огонь уничтожил дом, баню, машину и трактор

Прошлой ночью, 23 октября, в Москаленском районе произошел крупный пожар — горел одноэтажный дом, баня, гараж с трактором внутри и сарай. Общая площадь пожара составила 430 квадратных метров. Возгорание удалось полностью ликвидировать только спустя 10 часов после сообщения в МЧС, на месте работали семь человек, было задействовано четыре пожарных автомобиля. Сейчас подсчитывается сумма ущерба и выясняется причина возгорания.

Сгорело все. В Омской области у семьи огонь уничтожил дом, баню, машину и трактор
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Новость №2. Омичам пообещали проблемы с просмотром телевизора

Жителей Омской области предупредили об отключениях телерадиосигнала в ближайшие дни. Как сообщили на сайте РТРС, на станциях пройдут профилактические работы, которые могут перенести по времени из-за погодных условий. Так, сегодня, 24 октября, помехи в эфире возможны с 11:00 до 14:00 в селе Неверовка Таврического района, в Полтавке и Называевске — с 08:00 до 18:00. В среду, 25 октября, сигнал будет нестабильным в селе Ингалы, в Полтавке и Русской Поляне. Полный список населенных пунктов со временем помех в телевещании читайте в материале.

Посидим без зомбоящика. В Омской области отключат телевидение
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Новость №3. С завтрашнего утра в Омске увеличат количество автобусов № 24 и № 78

С 25 октября на двух популярных маршрутах будет увеличено количество машин, речь идет о дополнительных «вывозных» рейсах, которые будут курсировать в утренние часы. Так, транспорт пустят по укороченным схемам по маршрутам № 24 и № 78. Автобусы на первом направлении будут ждать пассажиров на остановке общественного транспорта «Поворотная». Их конечной точкой станет остановка «Главпочтамт», а на втором же машины будут отправляться от остановки «ул. Взлетная» до остановки «Биофабрика».

Только с утра. С завтрашнего дня в Омске увеличат количество автобусов № 24 и № 78
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