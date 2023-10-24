Только с утра. С завтрашнего дня в Омске увеличат количество автобусов № 24 и № 78

Posted 24 октября, 11:01
Published 24 октября, 11:01
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
С завтрашнего дня, 25 октября, в Омске увеличат количество транспорта на двух популярных маршрутах. Мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что речь идет о дополнительных «вывозных» рейсах, которые будут курсировать в утренние часы.
Транспорт пустят по укороченным схемам по маршрутам № 24 (Железнодорожный вокзал → пос. Солнечный) и № 78 (Пожарная часть → Микрорайон Рябиновка). Автобусы на первом направлении будут ждать пассажиров на остановке общественного транспорта «Поворотная». Их конечной точкой станет остановка «Главпочтамт».
Дополнительные автобусы, следующие по маршруту № 78, будут курсировать в утренние часы пик от остановки «ул. Взлетная» до остановки «Биофабрика».
С завтрашнего дня жителям микрорайонов Кузьминки, Прибрежный и Кристалл будет проще уехать в центр на работу. При этом в вечерние часы пик дополнительных рейсов не планируется.