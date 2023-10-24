Только с утра. С завтрашнего дня в Омске увеличат количество автобусов № 24 и № 78

С завтрашнего дня, 25 октября, в Омске увеличат количество транспорта на двух популярных маршрутах. Мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что речь идет о дополнительных «вывозных» рейсах, которые будут курсировать в утренние часы.