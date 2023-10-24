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Posted 24 октября, 11:01

Published 24 октября, 11:01

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

иллюстрация

Только с утра. С завтрашнего дня в Омске увеличат количество автобусов № 24 и № 78

24 октября 2023, 11:01
Фото: Город55
иллюстрация

С завтрашнего утра в Омске увеличат количество автобусов № 24 и № 78

В вечерние часы на маршруты пока не планируют ставить еще транспорт, чтобы омичам было проще возвращаться домой.

С завтрашнего дня, 25 октября, в Омске увеличат количество транспорта на двух популярных маршрутах. Мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что речь идет о дополнительных «вывозных» рейсах, которые будут курсировать в утренние часы.

Транспорт пустят по укороченным схемам по маршрутам № 24 (Железнодорожный вокзал → пос. Солнечный) и № 78 (Пожарная часть → Микрорайон Рябиновка). Автобусы на первом направлении будут ждать пассажиров на остановке общественного транспорта «Поворотная». Их конечной точкой станет остановка «Главпочтамт».

Дополнительные автобусы, следующие по маршруту № 78, будут курсировать в утренние часы пик от остановки «ул. Взлетная» до остановки «Биофабрика».

С завтрашнего дня жителям микрорайонов Кузьминки, Прибрежный и Кристалл будет проще уехать в центр на работу. При этом в вечерние часы пик дополнительных рейсов не планируется.

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#Касается каждого#Транспорт#Омская область#Новости#Автобусы#Алина Ясинская
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