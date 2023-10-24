Сгорело все. В Омской области у семьи огонь уничтожил дом, баню, машину и трактор

Отметим, что с наступлением холодов риск возникновения пожаров из-за неисправных печей, дымоходов, невнимательности к ним и нарушения техники безопасности увеличивается. За девять месяцев 2023 года только из-за печей в регионе случилось 367 возгораний. Огонь при этом унес жизни девяти людей, еще пять человек пострадали.