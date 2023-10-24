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Posted 24 октября, 09:01

Published 24 октября, 09:01

Modified 24 октября, 09:16

Updated 24 октября, 09:16

В Омской области у семьи огонь уничтожил дом, баню, машину и трактор

Сгорело все. В Омской области у семьи огонь уничтожил дом, баню, машину и трактор

24 октября 2023, 09:01
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

В Омской области у семьи огонь уничтожил дом, баню, машину и трактор

О пострадавших не сообщается, на ликвидацию потребовалось порядка десяти часов.

Прошлой ночью, 23 октября, в Москаленском районе произошел крупный пожар. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 02:01. Возгорание случилось в деревне Доброе Поле.

Когда пожарные приехали на место, то горели одноэтажный жилой дом, баня, гараж с трактором внутри и сарай. Во дворе находился легковой автомобиль. Огонь по итогу уничтожил жилище, гараж, баню вместе с сеновалом, а также автомобиль и трактор. Общая площадь пожара составила 430 кв м.

Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

К 12:21 24 октября удалось полностью ликвидировать возгорание. На месте работали семь человек, было задействовано четыре пожарных автомобиля. Причина и материальный ущерб устанавливаются.

Отметим, что с наступлением холодов риск возникновения пожаров из-за неисправных печей, дымоходов, невнимательности к ним и нарушения техники безопасности увеличивается. За девять месяцев 2023 года только из-за печей в регионе случилось 367 возгораний. Огонь при этом унес жизни девяти людей, еще пять человек пострадали.

Топите осторожнее. Девять омичей погибли при пожарах из-за печей в 2023 году
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#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Новости#Алина Ясинская
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