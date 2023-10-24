Сгорело все. В Омской области у семьи огонь уничтожил дом, баню, машину и трактор

Posted 24 октября, 09:01
Published 24 октября, 09:01
Modified 24 октября, 09:16
Updated 24 октября, 09:16
Прошлой ночью, 23 октября, в Москаленском районе произошел крупный пожар. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 02:01. Возгорание случилось в деревне Доброе Поле.
Когда пожарные приехали на место, то горели одноэтажный жилой дом, баня, гараж с трактором внутри и сарай. Во дворе находился легковой автомобиль. Огонь по итогу уничтожил жилище, гараж, баню вместе с сеновалом, а также автомобиль и трактор. Общая площадь пожара составила 430 кв м.
К 12:21 24 октября удалось полностью ликвидировать возгорание. На месте работали семь человек, было задействовано четыре пожарных автомобиля. Причина и материальный ущерб устанавливаются.
Отметим, что с наступлением холодов риск возникновения пожаров из-за неисправных печей, дымоходов, невнимательности к ним и нарушения техники безопасности увеличивается. За девять месяцев 2023 года только из-за печей в регионе случилось 367 возгораний. Огонь при этом унес жизни девяти людей, еще пять человек пострадали.