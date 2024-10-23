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Сгорел автомобиль

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Октябрь
Сгорел дотла. В Омске на проходной завода имени Баранова вспыхнул автомобиль
23 октября, 13:07
Июль
Эвакуировали 41 пассажира. В Омске начали проверку после возгорания автобуса №22
10 июля, 05:11
Сгорел дотла. В Омске на остановке «Промышленная» вспыхнул автобус с пассажирами
10 июля, 03:45
Декабрь 2023
Уничтожила стихия. В Омске дотла сгорел припаркованный у дома автомобиль
Огню потребовалось немного времени, чтобы полностью захватить легковую машину.
4 декабря 2023, 10:01
Октябрь 2023
Всепоглощающий огонь, отключение телевидения и прибавка автобусов. Омск сегодня
24 октября 2023, 14:22

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