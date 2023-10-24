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Posted 24 октября, 05:15

Published 24 октября, 05:15

Modified 24 октября, 05:46

Updated 24 октября, 05:46

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Посидим без зомбоящика. В Омской области отключат телевидение

24 октября 2023, 05:15
Фото: 1MI
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Омичам пообещали проблемы с просмотром телевизора

На станциях пройдут профилактические работы. Часть из них могут перенести из-за погоды.

Жителей Омской области предупредили об отключениях телерадиосигнала в ближайшие дни. Как сообщили на сайте РТРС, на станциях пройдут профилактические работы.

Сегодня, 24 октября, помехи в эфире возможны с 11:00 до 14:00 в селе Неверовка Таврического района, в Полтавке и Называевске — с 08:00 до 18:00.

В среду, 25 октября, сигнал будет нестабильным в селе Ингалы — с 10:30 до 12:00, в Полтавке — с 08:00 до 18:00, в Русской Поляне — с 11:00 до 17:00.

26 октября профилактика затронет Павлоградку, там не будет работать телевидение с 09:00 до 15:00. В пятницу, 27 октября, в селе Бекишево Тюкалинского района не будет сигнала с 09:00 до 17:00.

В РТРС предупредили, что некоторые работы могут перенести по времени из-за погодных условий.

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#Общество#Омская область#Таврический район#Называевск#Тюкалинский район#Отключение#Телевидение#Евгений Игишев#Профилактические работы#Эфир
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