Посидим без зомбоящика. В Омской области отключат телевидение

Posted 24 октября, 05:15
Published 24 октября, 05:15
Modified 24 октября, 05:46
Updated 24 октября, 05:46
Жителей Омской области предупредили об отключениях телерадиосигнала в ближайшие дни. Как сообщили на сайте РТРС, на станциях пройдут профилактические работы.
Сегодня, 24 октября, помехи в эфире возможны с 11:00 до 14:00 в селе Неверовка Таврического района, в Полтавке и Называевске — с 08:00 до 18:00.
В среду, 25 октября, сигнал будет нестабильным в селе Ингалы — с 10:30 до 12:00, в Полтавке — с 08:00 до 18:00, в Русской Поляне — с 11:00 до 17:00.
26 октября профилактика затронет Павлоградку, там не будет работать телевидение с 09:00 до 15:00. В пятницу, 27 октября, в селе Бекишево Тюкалинского района не будет сигнала с 09:00 до 17:00.
В РТРС предупредили, что некоторые работы могут перенести по времени из-за погодных условий.