Компенсация в 1 млн, опасность на дорогах и 10 тысяч тюльпанов. Воскресный Омск

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Новость №1. Омичка намерена взыскать миллион за отлетевшее в нее колесо автобуса
Происшествие случилось 10 сентября 2022 года около остановки «Дом Туриста». У автобуса № 323 на ходу оторвало заднее колесо. По итогу оно отлетело и травмировало женщину. После чего ее госпитализировали. У пострадавшей диагностировали ушиб головы, а также перелом таза и ребер. В Куйбышевском районном суде проходит рассмотрение дела об административном нарушении. Водителя автобуса привлекли по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» (ст. 12.24 ч. 2 КоАП РФ). NGS55 сообщает, что пострадавшая будет подавать иск, чтобы взыскать с перевозчика и водителя миллион рублей компенсации.
Новость №2. В Омской области прогнозируют неблагоприятные погодные явления
6 марта в Омской области ожидаются небольшие, днем местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах — метель, гололедные явления. Порывы ветра 15-19 м/с. ГУ МЧС России по Омской области предупреждает о гололедице на дорогах. Омичам рекомендуют избегать нахождения рядом с линиями электропередачи при усилениях ветра. Водителям следует быть внимательными на дорогах, а также соблюдать безопасную дистанцию. А место для парковки искать подальше от высоких деревьев, фонарных столбов и линий электропередач.
Новость №3. Через Омскую границу в Казахстан пытались незаконно вывезти более 11 тысяч цветов
В Казахстан пытались нелегально ввезти почти 12 тысяч тюльпанов, роз и акаций. Нелегальный вывоз 4 партий цветочной продукции предотвратили 3 марта 2023 года на ФКП «Исилькульский». Цветы являются подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска. У 10 тысяч тюльпанов выявили недействительные фитосанитарные сертификаты (без маркировки на упаковках). А 1600 роз и 60 штук акации серебристой оказались вообще без сертификатов. Отметим, что происхождение и безопасность груза необходимо подтверждать. В итоге перевозчиков привлекли к административной ответственности в соответствии со ст. 10.2 КоАП РФ.