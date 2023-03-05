Компенсация в 1 млн, опасность на дорогах и 10 тысяч тюльпанов. Воскресный Омск

Происшествие случилось 10 сентября 2022 года около остановки «Дом Туриста». У автобуса № 323 на ходу оторвало заднее колесо. По итогу оно отлетело и травмировало женщину. После чего ее госпитализировали. У пострадавшей диагностировали ушиб головы, а также перелом таза и ребер. В Куйбышевском районном суде проходит рассмотрение дела об административном нарушении. Водителя автобуса привлекли по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» (ст. 12.24 ч. 2 КоАП РФ). NGS55 сообщает, что пострадавшая будет подавать иск, чтобы взыскать с перевозчика и водителя миллион рублей компенсации.