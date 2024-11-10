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Казахстан

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Ноябрь
Новая казахская школа, страшные белки и прибыльные вакансии. Омск сегодня
10 ноября, 13:19
Омск попал в топ городов, где планируют открыть казахскую школу
10 ноября, 08:14
Октябрь
Надежность моторов на Tro-Phy-Gital-Tour обеспечивают омские масла
31 октября, 09:00
Уголь или газ: омичи высказались о проблеме топлива для городских ТЭЦ
30 октября, 04:56
Для омских ТЭЦ планируют закупить уголь на 9 млрд рублей
28 октября, 13:20
Омский губернатор Виталий Хоценко в Казахстане почтил память Абая и Пушкина
В Петропавловске состоялась церемония возложения цветов к памятнику Абаю Кунанбаеву и Александру Пушкину.
21 октября, 10:59
Омич попался на производстве наркотиков и пытался убежать в Казахстан
Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
15 октября, 04:12
Заграница, регионы и неделя пути. Блогеры добрались из Москвы в Омск на электричках
13 октября, 06:23
Омская область продолжает терять население: куда уезжают жители региона
4 октября, 12:12
Сентябрь
«Цветы смерти»: в Омск приехали зараженные хризантемы
30 сентября, 11:26
Вторая волна бабьего лета. На выходных погода в Омске резко изменится
25 сентября, 10:23
«Орехи с подвохом». В Омской области предотвратили ввоз «нелегальной» продукции
24 сентября, 11:19
В Омске состоялся всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей
23 сентября, 09:00
Озвучен неожиданный прогноз погоды на октябрь в Омской области
20 сентября, 05:46
Музей под открытым небом: Хоценко оценил серию муралов на омских жилых домах
18 сентября, 10:36
Август
В начале сентября Омскую область накроет циклон с первым снегом
29 августа, 05:17
Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла
26 августа, 06:03
Бархатный сезон. На Омскую область надвигается мощное потепление
19 августа, 07:20
Омская область окажется в зоне антициклона с жарой до +29 градусов
16 августа, 16:42
Виталий Хоценко возглавил оргкомитет по проведению в Омске IV Форума ШОС
5 августа, 07:11

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