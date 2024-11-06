gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Деньги

Выбрать дату
Ноябрь
Три года за мошенничество: омский предприниматель обманул инвалида на крупную сумму
Кировский районный суд вынес приговор 51-летнему мужчине, который обманул бывшего воспитанника адаптивной школы, похитив его деньги.
6 ноября, 11:59
Октябрь
Новые купюры, снос сотен домов и зимнее расписание самолетов. Омск сегодня
25 октября, 15:32
Омичка пытается взыскать с бывшего настоятеля храма 1,5 млн рублей
Жена бывшего настоятеля храма в Омске, обвиняемого в развращении мальчика, утверждает, что дело против ее мужа сфабриковано, а улики исчезли.
17 октября, 10:29
Новые комиссии на ипотеку: квартиры в России рискуют снова подорожать
Ипотека становится все дороже: банки ввели дополнительные комиссии, что может привести к росту цен на жилье в России.
8 октября, 12:07
С начала года омичи потратили в магазинах больше 350 млрд рублей
4 октября, 09:23
Август
От 100 рублей до 5 миллионов. Омичка рассказала, как выиграла в лотерею крупную сумму
Женщина побаловала себя билетом на Новый год, но он принес ей только 100 рублей. Однако потом один из билетов оказался с крупным выигрышем.
29 августа, 02:31
Отказали в пособии. Омичка через прокуратуру добилась выплаты на ребенка
Ей назначили пособие на 11 месяцев, однако должны были выплатить за круглый год, 12 месяцев. Права матери восстановили только после обращения в правоохранительные органы.
23 августа, 05:36
Экс-игрок «Авангарда» Грицюк рассказал, что ушел из команды из-за суммы контракта
21 августа, 07:18
Начальник забрал деньги. Беременной омичке вернули ее компенсацию за отпуск
Женщина хотела уволиться, а начальник забрал себе более 27 тысяч. По его словам, она якобы необоснованно получила эти деньги. В деле разбирались правоохранители.
20 августа, 07:33
Прибыль в миллиард. В Омске появилась новая банковская компания из столицы
Главенствующая компания на российском рынке уже 20 лет как производит банкоматы и запчасти для них. Также в задачах компании производство сервисов для дистанционной работы.
16 августа, 08:17
Почти 630 миллионов. В Омске экс-гендиректор ликеро-водочного завода «отмывал» деньги
16 августа, 04:36
Омичам рассказали, что будет с автокредитами после повышения процентных ставок
6 августа, 12:06
Июль
Потратил на алкоголь. В Омске мужчина забрался в дом собутыльника и похитил деньги
С заявлением о краже в полицию обратилась омичка, она рассказала, что неизвестный проник в ее дом и похитил деньги. Позже выяснилось, что этим неизвестным был собутыльник ее мужа.
17 июля, 09:07
Не хватает — купите сами. В омских спортшколах родители столкнулись с поборами
16 июля, 04:46
Запущен токен Hamster Combat: стоит ли инвестировать
В июле серьезная криптобиржа Bybit объявила о запуске токена Hamster Combat. Подробности — в материале Города55.
10 июля, 12:52
Завысили цены. В Омске УК «Наш Сервис» заставили вернуть 1,5 млн в городской бюджет
10 июля, 05:59
Соцконтракты работают. В Омской области уровень бедности удалось снизить на 10%
5 июля, 06:13
Июнь
Эксперты рассказали, как общество воспринимает налоговые изменения в России
28 июня, 07:29
Какие еще есть игры-кликеры помимо Hamster Combat
Виртуальный грызун не является первым, кто предлагает пользователям получать криптовалюту за простые действия. Город55 собрал подборку из подобных игр. Подробности — в материале.
21 июня, 13:40
От фотографа до репетитора. Топ-3 способа, как заработать студенту летом
Лето — время, когда студент может не только отдохнуть, но и заработать. Расскажем о доступных способах заработка, не требующих официального трудоустройства.
20 июня, 10:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика