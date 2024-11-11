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Новосибирск

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Ноябрь
Без фары и надежды: как трагедия оборвала жизнь омского пса-терапевта
11 ноября, 13:03
Октябрь
Омск оказался аутсайдером по доле современного жилья, сданного в 2019–2024 году
27 октября, 08:22
Изменения в ЕГЭ и сложное поступление: эксперты рассказали, что ждет абитуриентов
В связи с новыми требованиями к ЕГЭ родителям и детям предстоит серьезно задуматься о подготовке к поступлению в вузы. Объясняем, что именно изменится.
21 октября, 08:55
В Новосибирске пройдет прощание с омским ресторатором Яном Скопиным
В Новосибирске 20 октября состоится прощание с Яном Скопиным, основателем успешной сети ресторанов и энотек, оставившим яркий след в сибирской гастрономии.
18 октября, 11:34
Ресторан погибшего омича Яна Скопина вошел в топ-5 лучших по Сибири
18 октября, 09:59
Не стало известного ресторатора: в Омске умер Ян Скопин
17 октября, 09:52
Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири
16 октября, 07:49
Гололед отступает? На трассе из Омска в Новосибирск убрали ограничения
12 октября, 13:05
Многочасовое ожидание. В омском аэропорту из-за снегопада массово задерживают рейсы
11 октября, 07:18
«Порча на семье»: в Омске 19-летние студентки стали жертвами гадалок-мошенниц
8 октября, 12:32
В омской «Меге» начнут продавать изделия белорусских мастеров в новом бутике одежды
3 октября, 07:55
Сентябрь
«Утечка умов и низкая зарплата»: Смолин высказался о кадровом кризисе в омских школах
24 сентября, 10:01
Новосибирцы за 3 млн стали контролерами строительства школы в Серебряном береге Омска
23 сентября, 08:41
Провал в первом периоде. «Авангард» проиграл в сибирском дерби со счетом 1:4
15 сентября, 12:47
Самолет с омичами, летевшими домой из Сочи, приземлился в Новосибирске из-за тумана
8 сентября, 04:50
Омичи смогут уехать в Екатеринбург на скоростной «Ласточке»
6 сентября, 13:45
Победа в дерби. Омский «Авангард» одолел новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1
4 сентября, 17:04
Хоккей в кино. Матч омского «Авангарда» с «Сибирью» покажут в кинотеатре Новосибирска
3 сентября, 07:26
Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне
2 сентября, 06:26
Август
В начале сентября Омскую область накроет циклон с первым снегом
29 августа, 05:17

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