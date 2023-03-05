Местами гололедица. В Омскую область придут неблагоприятные погодные явления

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
ГУ МЧС России по Омской области сообщает, что 6 марта в регионе ожидаются небольшие, днем местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, а в отдельных районах — метель, гололедные явления.
Порывы ветра 15-19 м/с. Отметим, что на дорогах местами гололедица.
«При усилении ветра следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — отмечают в региональном МЧС.
Омичам следует быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. Парковаться в таких погодных условиях лучше подальше от высоких деревьев, фонарных столбов и линий электропередач.