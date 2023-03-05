Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Местами гололедица. В Омскую область придут неблагоприятные погодные явления

5 марта 2023, 12:25
Фото: Город55

Омичей предупредили о надвигающихся неблагоприятных погодных явлениях

Синоптики прогнозируют усиление ветра и осадки различной интенсивности.

ГУ МЧС России по Омской области сообщает, что 6 марта в регионе ожидаются небольшие, днем местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, а в отдельных районах — метель, гололедные явления.

Порывы ветра 15-19 м/с. Отметим, что на дорогах местами гололедица.

«При усилении ветра следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — отмечают в региональном МЧС.

Омичам следует быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. Парковаться в таких погодных условиях лучше подальше от высоких деревьев, фонарных столбов и линий электропередач.

Буйство погоды. Февраль в Омске побил 60-летний рекорд тепла и 93-летний по осадкам
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Погода#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
В Омске каждую неделю решили полностью перекрывать Ленинградский мост
Вчера, 12:41
В Омской области осужденного экс-главу Тевризского района признали банкротом
Сегодня, 09:44
В Омске выставили на продажу частный детский сад за 780 тысяч рублей
Сегодня, 03:45
«Развели» молодого бизнесмена. Студент перевел 33 тысячи мошенникам за тюльпаны
Сегодня, 06:13
Омичам показали видео переворота грузовика на трамвайные пути
Сегодня, 08:50
Порывы на 9 улицах. В омском «Водоканале» сообщили о результатах ночных работ
Сегодня, 04:32