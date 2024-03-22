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Республика Казахстан

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2024
Хоценко и замминистра обороны Иванов побывали на стройплощадке детской «инфекционки»
22 марта, 04:08
2023
Планировали попасть в Евросоюз. В Омской области поймали нарушителей границы
Подозреваемых отправили в СИЗО.
1 декабря 2023, 03:33
Компенсация в 1 млн, опасность на дорогах и 10 тысяч тюльпанов. Воскресный Омск
5 марта 2023, 15:49
2022
В соседнем с Омском Казахстане готовы принять ушедшие из России бренды
С 24 февраля по настоящее время Россию покинули порядка 700 зарубежных компаний.
14 июля 2022, 09:16

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