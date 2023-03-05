Накануне 8 марта. Из Омска хотели незаконно вывезти 10 тысяч тюльпанов

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Омской области сообщили, что 3 марта 2023 года на ФКП «Исилькульский» был предотвращен нелегальный вывоз 4 партий цветочной продукции с территории РФ в Республику Казахстан.
Общее количество цветов — 11 660 штук. Отметим, что цветы являются подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска.
Физлица попытались вывезти 1600 роз и 60 штук акации серебристой без сертификатов, которые подтверждают происхождение и безопасность груза. Также 10 тысяч тюльпанов, вывезенных из Калужской области, хотели провести с недействительным фитосанитарным сертификатом (без маркировки на упаковках).
«Под контролем должностного лица Управления осуществлен возврат всех автотранспортных средств на территорию Российской Федерации», — уточняют в пресс-службе.
Перевозчиков привлекли к к административной ответственности в соответствии со ст. 10.2 КоАП РФ.