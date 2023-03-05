Накануне 8 марта. Из Омска хотели незаконно вывезти 10 тысяч тюльпанов

Физлица попытались вывезти 1600 роз и 60 штук акации серебристой без сертификатов, которые подтверждают происхождение и безопасность груза. Также 10 тысяч тюльпанов, вывезенных из Калужской области, хотели провести с недействительным фитосанитарным сертификатом (без маркировки на упаковках).