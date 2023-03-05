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Published Сегодня, 05:39

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Накануне 8 марта. Из Омска хотели незаконно вывезти 10 тысяч тюльпанов

5 марта 2023, 05:39
Фото: Город55

Через Омскую границу в Казахстан пытались провезти более 11 тысяч цветов

В Казахстан пытались нелегально ввезти почти 12 тысяч тюльпанов, роз и акаций.

В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Омской области сообщили, что 3 марта 2023 года на ФКП «Исилькульский» был предотвращен нелегальный вывоз 4 партий цветочной продукции с территории РФ в Республику Казахстан.

Общее количество цветов — 11 660 штук. Отметим, что цветы являются подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска.

Физлица попытались вывезти 1600 роз и 60 штук акации серебристой без сертификатов, которые подтверждают происхождение и безопасность груза. Также 10 тысяч тюльпанов, вывезенных из Калужской области, хотели провести с недействительным фитосанитарным сертификатом (без маркировки на упаковках).

«Под контролем должностного лица Управления осуществлен возврат всех автотранспортных средств на территорию Российской Федерации», — уточняют в пресс-службе.

Перевозчиков привлекли к к административной ответственности в соответствии со ст. 10.2 КоАП РФ.

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Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора
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#Ксения Карагодина#Цветы#Общество#Город#Происшествия#Россельхознадзор#Новости#Омск#Омская область#Россия#Казахстан
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