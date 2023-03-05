Омичка решила взыскать миллион с перевозчика за отлетевшее в нее колесо автобуса

В настоящее время дело об административном нарушении рассматривают в Куйбышевском районном суде. Водителя автобуса привлекли по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» (ст. 12.24 ч. 2 КоАП РФ). NGS55 сообщает, что пострадавшая твердо решила подать иск и взыскать с перевозчика и водителя миллион рублей компенсации.