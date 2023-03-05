Омичка решила взыскать миллион с перевозчика за отлетевшее в нее колесо автобуса

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Напомним, что 10 сентября 2022 года женщину травмировало отлетевшим колесом автобуса у остановки «Дом Туриста». У автобуса № 323 на ходу оторвало заднее колесо. Женщине потребовалась медицинская помощь.
Все закончилось госпитализацией. У пострадавшей был ушиб головы, а также диагностированы перелом таза и ребер. И даже спустя почти полгода женщину беспокоят полученные травмы.
В настоящее время дело об административном нарушении рассматривают в Куйбышевском районном суде. Водителя автобуса привлекли по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» (ст. 12.24 ч. 2 КоАП РФ). NGS55 сообщает, что пострадавшая твердо решила подать иск и взыскать с перевозчика и водителя миллион рублей компенсации.