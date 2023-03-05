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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Омичка решила взыскать миллион с перевозчика за отлетевшее в нее колесо автобуса

5 марта 2023, 14:51
Фото: Город55
ДТП произошло в прошлом году возле остановки «Дом туриста».

Напомним, что 10 сентября 2022 года женщину травмировало отлетевшим колесом автобуса у остановки «Дом Туриста». У автобуса № 323 на ходу оторвало заднее колесо. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Все закончилось госпитализацией. У пострадавшей был ушиб головы, а также диагностированы перелом таза и ребер. И даже спустя почти полгода женщину беспокоят полученные травмы.

В настоящее время дело об административном нарушении рассматривают в Куйбышевском районном суде. Водителя автобуса привлекли по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» (ст. 12.24 ч. 2 КоАП РФ). NGS55 сообщает, что пострадавшая твердо решила подать иск и взыскать с перевозчика и водителя миллион рублей компенсации.

В Омске женщину травмировало отлетевшим колесом автобуса
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#Ксения Карагодина#Компенсация#ДТП#Пострадавшие#Общество#Город#Происшествия#Суд#Административное правонарушение#Новости#Омск#Омская область
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