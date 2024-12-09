«Столовая» для пчел и бабочек. Почему нельзя срывать первоцветы в Омской области

Весна радует глаз не только птичьими трелями и зеленой травой, но и первыми цветами. Подснежники в Омской области не растут, но за городом и даже вблизи него вполне можно встретить робкие цветные «фонарики».