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Цветы

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Вам цветы: мошенники придумали очередную хитрую схему для обмана омичей
После неожиданного подарка омичей просят подтвердить доставку и сообщить заветные цифры кода от банка, сотового оператора или госуслуг.
9 декабря, 10:05
Омское правительство планирует в 2025 году потратить 600 тысяч на букеты и венки
29 октября, 11:02
Последний день лета-2024: фоторепортаж с дождливых улиц Омска
31 августа, 13:03
Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами
2 августа, 07:17
В Омской области расцвели очень редкие белые кувшинки: посмотрите на фото
29 июля, 03:30
В седьмой раз. Назван подрядчик, которому предстоит оформить Флору в Омске
9 июля, 10:00
Омичам рассказали простые способы, как надолго сохранить в доме запах лета
28 июня, 07:58
«Миллион алых роз». Омское правительство закупит наградные букеты на 300 тысяч рублей
21 июня, 04:36
Успеть до августа. В Омске выделили 15 млн на изготовление 14 композиций для «Флоры»
18 июня, 05:03
Знакомы с работой. Охраной омской выставки «Флора-2024» за 1 млн займется ЧОП «Свои»
13 июня, 10:43
«Главное — сберечь». На омских клумбах высадили более 140 тысяч цветов
О том, как протекает цветочное оформление города, рассказал мэр города Серей Шелест, сейчас на клумбах в разных районах Омка высажено уже более 140 тысяч цветов.
6 июня, 11:40
Без оружия, но с наручниками. За охрану выставки «Флора-2024» в Омске заплатят 1 млн
30 мая, 08:51
«Столовая» для пчел и бабочек. Почему нельзя срывать первоцветы в Омской области
Весна радует глаз не только птичьими трелями и зеленой травой, но и первыми цветами. Подснежники в Омской области не растут, но за городом и даже вблизи него вполне можно встретить робкие цветные «фонарики».
24 апреля, 05:27
Правительство Омской области закупит венки и наградные букеты почти на полмиллиона
25 марта, 04:39
Онлайн дороже. Как изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта
Стало известно, какие обстоятельства повлияли на рост стоимости букетов в России.
7 марта, 13:44
На любой вкус. Где в Омске можно купить тюльпаны в преддверии 8 марта
5 марта, 14:03
Перепродали втрое дешевле. Омичи остались без роз и тюльпанов к 8 марта
5 марта, 02:56
2023
Сотрудники готовы остаться. В Омске за 18 млн рублей продают студию флористики
5 сентября 2023, 09:00
Презентация «Авангарда», подготовка к 1 сентября и спасение животных. Омск сегодня
22 августа 2023, 14:22
Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»
4 августа 2023, 09:04

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