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Компенсация

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Ноябрь
Экс-майора полиции Гайдамака признали виновным в смертельной аварии: что произошло
5 ноября, 09:53
10 лет тюрьмы. В Омске завершилось дело о ДТП с участием экс-майора полиции Гайдамака
5 ноября, 06:28
Октябрь
Суд обязал «ТГК-11» выплатить компенсации омичам, оставшимся без тепла прошлой зимой
31 октября, 13:35
Сильно покусали ребенка. На заведующую омского детсада из-за нарушений возбудили дело
Прокуратура Октябрьского округа Омска инициировала проверку после того, как стало известно о случаях укусов, произошедших в детском саду.
28 октября, 07:25
Оказывает интим-услуги. Омич оклеветал знакомого, обозвав его проститутом
Суд встал на защиту потерпевшего, злоумышленнику назначили наказание.
25 октября, 05:03
В районных центрах Омской области повысят тарифы на пассажирские перевозки
24 октября, 04:00
Омичка приобрела бракованный Porsche Macan и отсудила за него 4,74 миллиона рублей
Пострадавшей вернули не только компенсацию за машину, но и выплатили приличную сумму неустойки.
22 октября, 04:18
Рваная рана на ноге. Омичка отсудила у торгового центра 130 тысяч рублей за травму
Решение суда еще не вступило в законную силу.
21 октября, 04:55
Омичей, переживших пожар на 19-й Линии, не устроила сумма страховых выплат
19 октября, 07:39
Компенсируют расходы на жилплощадь. Для омских полпредов введут новые льготы
Речь идет о компенсации за найм жилого помещения.
14 октября, 06:12
Перенос выходного. Омичам предстоит шестидневная рабочая неделя в октябре
Жители Омска в конце октября будут трудиться шесть дней подряд, с 28 октября по 2 ноября, без привычного выходного в субботу.
1 октября, 05:55
Сентябрь
Вместо миллиона. Визажист из Омска Арина Чумак отсудила у блогера 4 тысячи рублей
26 сентября, 14:55
Омич отсудил 250 тысяч рублей у «Тепловой компании» за падение в яму с кипятком
Омич обратился в суд после несчастного случая: год назад он упал в яму с кипятком и получил ожог стоп, в результате «Тепловая компания» выплатила ему 250 000 рублей.
25 сентября, 12:54
Студентам-целевикам из омских педвузов будут каждый месяц доплачивать 11,5 тысяч
17 сентября, 11:16
Омский суд обязал школу выплатить компенсацию ребенку, которого избил одноклассник
Суд взыскал моральную компенсацию со школы в Калачинском районе и родителей ученика, который избил одноклассника до черепно-мозговой травмы.
6 сентября, 06:31
Август
Почти 300 домов на севере Омской области нуждаются в капремонте после затопления
21 августа, 05:24
Смертельное ДТП, компенсация за стресс в самолете и опасный вредитель. Омск сегодня
15 августа, 14:44
Испугалась посадки. Омичка отсудила у авиакомпании 80 тысяч за стресс в самолете
15 августа, 08:11
Капало с потолка. Омич отсудил у управляющей компании 114 тысяч за протекающую крышу
Квартиру омича регулярно затапливало, он просил управляющую компанию решить этот вопрос и залатать дыры в доме. Руководство же не видело своей вины в случившейся проблеме. Ситуацию разрешили в суде.
14 августа, 07:29
До -35. Омские пенсионеры замерзали в квартирах из-за халатности тепловиков
В Центральном округе от низких температур в квартире зимой страдали трое пенсионеров, среди них и жильцы с ограниченными возможностями здоровья. В дело вмешалась прокуратура.
14 августа, 06:55

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