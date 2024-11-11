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ГУ МЧС по Омской области

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Ноябрь
Появились кадры с места смертельного пожара в райцентре Омской области
11 ноября, 06:19
Омские спасатели МЧС потушили пожар в вытяжке на предприятии
Возгорание произошло на улице 22 Партсъезда, 28.
4 ноября, 12:52
Октябрь
Потеряли 5 тонн зерна. В Шербакуле Омской области загорелась зерносушилка
31 октября, 11:21
Нашли тела родителей и дочери. В частном доме в Омской области произошел жуткий пожар
14 октября, 07:58
Сентябрь
Спасатели назвали причину пожара, унесшего жизни бабушки и внучки в Омской области
Сотрудники МЧС выяснили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
25 сентября, 14:12
Не спаслись. В страшном пожаре в омском селе погибли пенсионерка и пятилетняя девочка
25 сентября, 08:40
Не обошлось без жертв. В Омске случился смертельный пожар из-за обогревателя
Сегодня в многоквартирном доме произошел пожар из-за неисправного обогревателя, жертвой стала пожилая омичка.
23 сентября, 12:05
Рисковали, выпивали и рыбачили. Почему в Омской области летом 2024 года тонули люди
18 сентября, 03:10
Омские спасатели МЧС потушили пожар в доме-интернате
11 сентября, 11:49
Обошлось без пострадавших. Омские спасатели потушили вспыхнувший автомобиль
6 сентября, 05:08
Август
Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением
29 августа, 03:18
Забралась на дерево и кричала. В Омске 12-летняя девочка застряла на высоте
К счастью, ей помогли спасатели. Они приехали вместе со специальным оборудованием и помогли спуститься школьнице.
28 августа, 08:25
Тушили 10 спасателей. В центре Омска произошел сильный пожар
В полиции проводят проверку по факту происшествия, к счастью, пострадавших нет. Сообщение о пожаре поступило в 21:49, в 22:26 огонь удалось локализовать.
27 августа, 03:05
Потушили 62 пожара. В Омске в огне погибли два человека
Спасатели выезжали на вызовы всю неделю, из них 40 вызовов оказались ложными. Омичей просят не «баловаться», вызывая пожарных, ведь это может стоить человеческих жизней.
19 августа, 04:47
Валил дым из окон. На Левобережье омич погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты
По статистике МЧС, в 2024 году в Омске из-за пагубной привычки зафиксировано уже 90 пожаров в квартирах.
14 августа, 07:19
Двое погибли, одного спасли. В омском МЧС поделились статистикой по пожарам за неделю
Часто омичи звонят в МЧС просто для развлечения. Это может стоить жизни людей, которым действительно нужна помощь.
5 августа, 04:06
Загорелся из-за самоката. В страшном пожаре на 23-й Северной погибла юная омичка
2 августа, 06:04
В Омске ночью дотла сгорел большой частный дом на Северных
2 августа, 05:36
Омская прокуратура начала проверку по факту возгорания на нефтезаводе
1 августа, 16:31
Срочно. На территории омского Нефтезавода вечером 1 августа произошло крупное возгорание
1 августа, 16:13

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