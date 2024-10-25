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Учебный год

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2024
Проблемы с маркировкой и гигиеной: в омских школах нашли многочисленные нарушения
Роспотребнадзор провел 40 проверок в омских школах, выявив нарушения санитарных норм в 8 учреждениях.
25 октября, 10:48
Больше 400 заболевших за неделю: осенью в Омске фиксируют новый всплеск COVID-19
24 сентября, 10:25
Студентам-целевикам из омских педвузов будут каждый месяц доплачивать 11,5 тысяч
17 сентября, 11:16
Стало известно, сколько и каких учителей массово не хватает в Омске
9 сентября, 06:22
Названы даты школьных каникул в Омской области
6 сентября, 10:10
Бабье лето порадует омичей после недели непрекращающихся дождей и холодов
2 сентября, 04:57
Омские школы приняли на работу больше 400 новых педагогов
28 августа, 10:41
В Омской области в этом году пойдут в школу больше 24 тысяч первоклашек
19 августа, 11:10
Опубликован график каникул на новый учебный год для школьников
16 августа, 02:36
Как собрать ребенка в школу в Омске: экипируемся по полной программе
14 августа, 06:37
Еще один день лета. Учебный год для школьников омской области начнется на день позже
Виталий Хоценко на своей пресс-конференции рассказал о начале учебного года в регионе: торжественные линейки состоятся 2 сентября.
26 июля, 04:00
Выбиты окна и сорвана кровля. В Омской области отремонтируют школу за 1,2 млн
12 июля, 04:09
2023
Сезонный ажиотаж. Что происходит в омских магазинах перед началом учебного года
31 августа 2023, 05:55
2022
Продленка в школах Омска: что входит и сколько будет стоить в 2022/2023 год
13 сентября 2022, 10:40
После обрушения дома в Омске закрыли треснувшее здание школы
Основной корпус школы внезапно посчитали аварийной, детей решили перевести в соседние учреждения.
17 августа 2022, 11:03

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