Сезонный ажиотаж. Что происходит в омских магазинах перед началом учебного года

К слову о падающих товарах: в погоне за тетрадями и школьными дневниками с желаемым дизайном люди толкают не только друг друга, но и торговые стенды. Случайно это происходит или намеренно — вопрос скорее риторический, однако упавшие вещи редко кто-то поднимает. В результате они так и продолжают одиноко лежать на полу, по ним ходят покупатели, и лишь редкий человек поднимет лежащую под ногами тетрадь и вернет ее на место.