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У полок с тетрадями небывалое столпотворение

Сезонный ажиотаж. Что происходит в омских магазинах перед началом учебного года

31 августа 2023, 05:55
Фото: Город55
У полок с тетрадями небывалое столпотворение
Город55 побывал в отделе с канцелярскими принадлежностями в одном из омских гипермаркетов.

Самое приятное в учебном году — подготовка к нему. Она начинается с покупки новой одежды, рюкзака и канцелярии. Но проблема в том, что учебный год начинается у всех школьников одновременно, и потому в магазинах накануне сентября максимально много посетителей.

Главный ажиотаж перед началом нового учебного года по традиции в «Ашане». Десятки детей и родителей приходят за покупкой канцелярских принадлежностей даже в будний день. Что здесь происходит на выходных — страшно представить.

Из-за обилия тележек, заполненных ручками и тетрадками, бывает сложно пройти между стеллажами. У одного или нескольких стендов порой скапливается несколько десятков человек, и все с одной целью — выбрать лучшее.

Родители наблюдают, как дети выбирают тетрадиРодители наблюдают, как дети выбирают тетради
За тетрадями приходят как школьники и их родители, так и студентыЗа тетрадями приходят как школьники и их родители, так и студенты
Родители наблюдают, как дети выбирают тетради
Фото: Город55

К слову о падающих товарах: в погоне за тетрадями и школьными дневниками с желаемым дизайном люди толкают не только друг друга, но и торговые стенды. Случайно это происходит или намеренно — вопрос скорее риторический, однако упавшие вещи редко кто-то поднимает. В результате они так и продолжают одиноко лежать на полу, по ним ходят покупатели, и лишь редкий человек поднимет лежащую под ногами тетрадь и вернет ее на место.

Некоторые тетради падают с полок и ждут, пока их вернут на местоНекоторые тетради падают с полок и ждут, пока их вернут на место
Не слишком аккуратные покупатели иногда рассыпают наборы для счетаНе слишком аккуратные покупатели иногда рассыпают наборы для счета
Некоторые тетради падают с полок и ждут, пока их вернут на место
Фото: Город55

Усложняет ситуацию то, что в магазине слишком много всего: выбрать с первого раза тетрадь нужного цвета и формата мало кому удается, и потому толпа у полок очень долго рассасывается. Даже любителям минимализма приходится постоять в очереди к стеллажам с канцелярией со спокойным дизайном.

У некоторых полок почти нет покупателей, но и это ненадолгоУ некоторых полок почти нет покупателей, но и это ненадолго
У некоторых полок почти нет покупателей, но и это ненадолгоУ некоторых полок почти нет покупателей, но и это ненадолго
У некоторых полок почти нет покупателей, но и это ненадолгоУ некоторых полок почти нет покупателей, но и это ненадолго
У некоторых полок почти нет покупателей, но и это ненадолго
Фото: Город55

При этом корреспондент Города55 обнаружил интересную закономерность: если ажиотаж вокруг канцелярии превышает все возможные ожидания, то желающих купить школьную форму в торговом комплексе значительно меньше.

Причин этому может быть несколько: будний день, высокие цены или массовый переход покупателей на маркетплейсы, где, к слову, цены на форму зачастую ниже, чем в обычных магазинах. А в некоторых школах введен особый дресс-код, и нужную форму попросту не найти в масс-маркете.

Тем временем это не особо помогает сэкономить на подготовке к школе: аналитики посчитали, что в этом году на покупку необходимых вещей и канцелярских принадлежностей родители среднестатистических омских школьников потратили в среднем 11 800 рублей. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 7%. Сэкономить не получилось и на мебели: в Омской области за год существенно выросли цены на столы, стулья и другую мебель для учебы (+171%).

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