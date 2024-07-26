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Published Сегодня, 04:00

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Updated Сегодня, 04:02

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Еще один день лета. Учебный год для школьников омской области начнется на день позже

26 июля 2024, 04:00
Фото: gorod55.ru
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Губернатор Омской области рассказал о небольшом переносе начала учебного года

Виталий Хоценко на своей пресс-конференции рассказал о начале учебного года в регионе: торжественные линейки состоятся 2 сентября.

Глава региона, отвечая на вопросы омичей в ходе своей пресс-конференции, сообщил о переносе начала учебного года на 2 сентября: «первый звонок», линейки и другие торжественные мероприятия пришлось перенести из-за того, что привычная дата выпала на выходной день.

Кроме того, Виталий Хоценко поделился подробностями того, как и где родители первоклашек смогут получить подарочные рюкзаки с необходимыми для учебы принадлежностями: по его словам, куда-либо записываться не придется — ребенку достаточно просто прийти на линейку, где он и сможет получить рюкзак, брендированный в стилистике Омской области. Как отметил губернатор, вместе с рюкзаком каждый первоклассник получит и набор из 46 различных канцелярских принадлежностей.

Напомним, подготовку таких подарков для учеников взяла на себя компания ООО «Трейд» из Иваново: сумки будут сделаны в нескольких цветовых исполнениях и украшены символикой Омской области.

Для омских первоклашек закупят брендированные рюкзаки на 121 млн рублей
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#Илья Скобин#Образование#Омск#Школа#Новости#Учебный год#Пресс-конференция#Виталий Хоценко#Первоклассники#Рюкзаки
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