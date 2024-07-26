Еще один день лета. Учебный год для школьников омской области начнется на день позже

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Глава региона, отвечая на вопросы омичей в ходе своей пресс-конференции, сообщил о переносе начала учебного года на 2 сентября: «первый звонок», линейки и другие торжественные мероприятия пришлось перенести из-за того, что привычная дата выпала на выходной день.
Кроме того, Виталий Хоценко поделился подробностями того, как и где родители первоклашек смогут получить подарочные рюкзаки с необходимыми для учебы принадлежностями: по его словам, куда-либо записываться не придется — ребенку достаточно просто прийти на линейку, где он и сможет получить рюкзак, брендированный в стилистике Омской области. Как отметил губернатор, вместе с рюкзаком каждый первоклассник получит и набор из 46 различных канцелярских принадлежностей.
Напомним, подготовку таких подарков для учеников взяла на себя компания ООО «Трейд» из Иваново: сумки будут сделаны в нескольких цветовых исполнениях и украшены символикой Омской области.