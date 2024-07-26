Еще один день лета. Учебный год для школьников омской области начнется на день позже

Кроме того, Виталий Хоценко поделился подробностями того, как и где родители первоклашек смогут получить подарочные рюкзаки с необходимыми для учебы принадлежностями: по его словам, куда-либо записываться не придется — ребенку достаточно просто прийти на линейку, где он и сможет получить рюкзак, брендированный в стилистике Омской области. Как отметил губернатор, вместе с рюкзаком каждый первоклассник получит и набор из 46 различных канцелярских принадлежностей.