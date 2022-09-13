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Продленка в школах Омска: что входит и сколько будет стоить в 2022/2023 год

13 сентября 10:40
Фото: piqsels.com
Продленка в школах Омска: что входит и сколько будет стоить в 2022/2023 году
С началом учебного года продленка в школах Омска будет организована по-новому. Что изменится в деятельности ГПД? Отразится ли это на цене? Читайте в нашем материале.

Такому явлению, как продленка, уже более 60 лет. Первые группы продленного дня (ГПД) появились еще в советскую эпоху и стали большой помощью для трудящихся родителей. Времена с тех пор, по сути, мало изменились. Родители все так же много работают и не имеют возможности забирать детей из школы в середине рабочего дня, накормить их и сделать с ними уроки.

Конечно, хорошо, когда есть бабушки и дедушки. Но современные пенсионеры сегодня не готовы на сто процентов посвятить себя внукам. Они и сами работают, путешествуют, ведут активный образ жизни. Да, появился институт платных нянь и гувернанток, но мало кому по карману такие услуги, которые стоят очень недешево. Тогда на помощь приходит школьная продленка, где ребенок находится под присмотром еще несколько часов после уроков.  

В 2022 году институт продленки должен претерпеть существенные реформы. Основание тому — закон, который подписал президент России Владимир Путин.

Продленка в школах Омска в 2022/2023 учебном году
Фото: объясняем.рф

Единый подход к организации групп продленного дня

В июле Путин подписал закон, касающийся обновленной работы групп продленного дня. А обсуждение актуальной темы началось задолго до этого. Еще в начале года в Госдуме был поднят вопрос об усовершенствовании данной сферы. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что не все российские школы открывают у себя группы продленного дня, хотя для учеников начальных классов они просто необходимы.   

«Единого системного подхода не существует. Этот вопрос отдан на решение учредителей школ. Но вопрос очень важный. И правильно, чтобы по нему принималось решение как минимум на уровне региона. А еще лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продленного дня», — высказался Володин.

В итоге законопроект включил в себя ряд норм, которые должны быть учтены при открытии в учебном заведении групп продленного дня. 

диный подход к организации групп продленного дня
Фото: объясняем.рф

Как будет организована продленка?

Закон однако не обязывает все российские школы открывать на своей базе ГПД. Данный вопрос должен быть решен руководством учебного заведения совместно с родителями учеников. При единстве всех аргументов, пожеланий, согласования стоимости и времени работы ГПД и принимается решение об организации ГПД.

Если принято положительное решение, то необходимо учитывать обновленный формат современных ГПД. Они должны стать частью образовательного процесса для учеников. То есть продолжением учебного дня, только в формате «лайт», с включением в этот процесс игр и спорта, активных развлечений и хобби.

«Ребенок должен не только находиться под присмотром, но и быть вовлечен в воспитательную работу, направленную на развитие яркой и всесторонне развитой личности», - отмечают депутаты.
Как будет организована продленка?
Фото: 1MI

Чем будут заняты дети на продленке?

О том, как именно разнообразить детский досуг в группах продленного дня, должны подумать педагоги, воспитатели, активисты родительского комитета. Приветствуется как можно больше творческих направлений — изо, лепка, конструирование, танцы и многое другое.  

Чтобы дети могли в свободное время попробовать себя в разных направлениях и выбрать для себя наиболее любимый вид увлечения, обязательно включение в детский досуг спортивного часа: очень важно, чтобы ученики могли размяться, получить необходимую для растущего организма физическую нагрузку.

В теплое время года дети могут устраивать соревнования и эстафеты на свежем воздухе. Зимой и осенью занятия можно проводить в спортзале. Открытие при школе спортивных секций станет еще одним плюсом для учеников, остающихся в продленке.

В некоторых школах также есть тихий час, рассчитанный на отдых детей. Также ребят обязательно накормят горячим обедом и дадут перекус на полдник.

Чем будут заняты дети на продленке?
Фото: piqsels.com

Сколько будет стоить продленка?

В тех немногочисленных школах Омска, где открыты ГПД, услуги оказываются бесплатно, плата взимается только за питание (из расчета 136 рублей в день).  

С 1 сентября 2022 года, по данным предварительного комплектования на 2022/2023 учебный год, планируется открыть 10 групп продленного дня в 8 учреждениях:

  • Гимназия № 147 - 1 группа;
  • Гимназия № 159 - 2 группы;
  • Школа № 10 - 1 группа;
  • Школа № 34 - 2 группы;
  • Школа № 37 - 1 группа;
  • Школа № 49 - 1 группа;
  • Школа № 71 - 1 группа;
  • Школа № 98 - 1 группа.

Вопрос о стоимости продленки решается. В цену, как правило, входит работа воспитателей и питание детей (обед и полдник). Стоимость продленки может быть число символической, если власти Омской области возьмут на себя допфинансирование услуг продленки. В этом случае родители могут платить только за питание детей, как это практикуют многие общеобразовательные учреждения РФ.

Сколько будет стоить продленка?
Фото: объясняем.рф

Кто может бесплатно посещать продленку в школе?

Как известно, есть школьники, которые относятся к категории льготников по линии социальной защиты. Это дети-сироты, дети-инвалиды, дети из малоимущих семей и другие.

Если вопрос о бесплатной продленке для таких ребят не решен на уровне регионального законодательства, то школа вправе решить, смогут ли льготники посещать продленку на бесплатной основе.

Кто может бесплатно посещать продленку в школе?
Фото: объясняем.рф
#Школа#Первый класс#Учебный год
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