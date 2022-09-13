Продленка в школах Омска в 2022/2023 учебном году

Конечно, хорошо, когда есть бабушки и дедушки. Но современные пенсионеры сегодня не готовы на сто процентов посвятить себя внукам. Они и сами работают, путешествуют, ведут активный образ жизни. Да, появился институт платных нянь и гувернанток, но мало кому по карману такие услуги, которые стоят очень недешево. Тогда на помощь приходит школьная продленка, где ребенок находится под присмотром еще несколько часов после уроков.