Продленка в школах Омска в 2022/2023 учебном году

Такому явлению, как продленка, уже более 60 лет. Первые группы продленного дня (ГПД) появились еще в советскую эпоху и стали большой помощью для трудящихся родителей. Времена с тех пор, по сути, мало изменились. Родители все так же много работают и не имеют возможности забирать детей из школы в середине рабочего дня, накормить их и сделать с ними уроки.
Конечно, хорошо, когда есть бабушки и дедушки. Но современные пенсионеры сегодня не готовы на сто процентов посвятить себя внукам. Они и сами работают, путешествуют, ведут активный образ жизни. Да, появился институт платных нянь и гувернанток, но мало кому по карману такие услуги, которые стоят очень недешево. Тогда на помощь приходит школьная продленка, где ребенок находится под присмотром еще несколько часов после уроков.
В 2022 году институт продленки должен претерпеть существенные реформы. Основание тому — закон, который подписал президент России Владимир Путин.
В июле Путин подписал закон, касающийся обновленной работы групп продленного дня. А обсуждение актуальной темы началось задолго до этого. Еще в начале года в Госдуме был поднят вопрос об усовершенствовании данной сферы. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что не все российские школы открывают у себя группы продленного дня, хотя для учеников начальных классов они просто необходимы.
«Единого системного подхода не существует. Этот вопрос отдан на решение учредителей школ. Но вопрос очень важный. И правильно, чтобы по нему принималось решение как минимум на уровне региона. А еще лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продленного дня», — высказался Володин.
В итоге законопроект включил в себя ряд норм, которые должны быть учтены при открытии в учебном заведении групп продленного дня.
Закон однако не обязывает все российские школы открывать на своей базе ГПД. Данный вопрос должен быть решен руководством учебного заведения совместно с родителями учеников. При единстве всех аргументов, пожеланий, согласования стоимости и времени работы ГПД и принимается решение об организации ГПД.
Если принято положительное решение, то необходимо учитывать обновленный формат современных ГПД. Они должны стать частью образовательного процесса для учеников. То есть продолжением учебного дня, только в формате «лайт», с включением в этот процесс игр и спорта, активных развлечений и хобби.
«Ребенок должен не только находиться под присмотром, но и быть вовлечен в воспитательную работу, направленную на развитие яркой и всесторонне развитой личности», - отмечают депутаты.
О том, как именно разнообразить детский досуг в группах продленного дня, должны подумать педагоги, воспитатели, активисты родительского комитета. Приветствуется как можно больше творческих направлений — изо, лепка, конструирование, танцы и многое другое.
Чтобы дети могли в свободное время попробовать себя в разных направлениях и выбрать для себя наиболее любимый вид увлечения, обязательно включение в детский досуг спортивного часа: очень важно, чтобы ученики могли размяться, получить необходимую для растущего организма физическую нагрузку.
В теплое время года дети могут устраивать соревнования и эстафеты на свежем воздухе. Зимой и осенью занятия можно проводить в спортзале. Открытие при школе спортивных секций станет еще одним плюсом для учеников, остающихся в продленке.
В некоторых школах также есть тихий час, рассчитанный на отдых детей. Также ребят обязательно накормят горячим обедом и дадут перекус на полдник.
В тех немногочисленных школах Омска, где открыты ГПД, услуги оказываются бесплатно, плата взимается только за питание (из расчета 136 рублей в день).
С 1 сентября 2022 года, по данным предварительного комплектования на 2022/2023 учебный год, планируется открыть 10 групп продленного дня в 8 учреждениях:
Вопрос о стоимости продленки решается. В цену, как правило, входит работа воспитателей и питание детей (обед и полдник). Стоимость продленки может быть число символической, если власти Омской области возьмут на себя допфинансирование услуг продленки. В этом случае родители могут платить только за питание детей, как это практикуют многие общеобразовательные учреждения РФ.
Как известно, есть школьники, которые относятся к категории льготников по линии социальной защиты. Это дети-сироты, дети-инвалиды, дети из малоимущих семей и другие.
Если вопрос о бесплатной продленке для таких ребят не решен на уровне регионального законодательства, то школа вправе решить, смогут ли льготники посещать продленку на бесплатной основе.