Отмечается, что закроется не вся школа, а лишь одно из зданий учреждения. С 1 сентября школа будет учиться в две смены: 1-6 классы продолжат учиться в филиале школы № 91 по шестидневной неделе, а 7-11 классы «переедут» в колледж инновационных технологий. В следующем году все классы будут учиться в филиале школы: в здании есть ничем не занятый этаж, где нужно провести ремонт.