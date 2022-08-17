О закрытии школы № 91 в Амурском поселке стало известно сегодня, 17 августа, во время пресс-конференции в мэрии города. Оказалось, что здание требует серьезного ремонта, который не успели сделать к началу нового учебного года.
«По результатам обследования здания мы закрываем здание школы № 91. Решение взвешенное, обдуманное. Мы рассматривали разные варианты, но в приоритете у нас жизнь и здоровье детей. Закрывать половину школы, переносить санузлы, переносить обучение в спортивный зал — не выход. У детей должен быть полноценный образовательный процесс», - объяснила директор департамента образования мэрии Ольга Онищенко.
Отмечается, что закроется не вся школа, а лишь одно из зданий учреждения. С 1 сентября школа будет учиться в две смены: 1-6 классы продолжат учиться в филиале школы № 91 по шестидневной неделе, а 7-11 классы «переедут» в колледж инновационных технологий. В следующем году все классы будут учиться в филиале школы: в здании есть ничем не занятый этаж, где нужно провести ремонт.
В депобразования добавили, что на следующей неделе будут организованы встречи с родителями учеников школы № 91, чтобы разъяснить им ситуацию и ответить на все вопросы.
Добавим, что информация о возможном закрытии школы № 91 стала появляться в социальных сетях в конце июля. Родителям учеников сообщили, что школа в аварийном состоянии из-за трещины на фасаде. При этом набор в первые классы в этом году не приостанавливался.
На прошлой неделе в Нефтяниках случилось обрушение части дома на улице 20 Партсъезда, 53. После случившегося губернатор Омской области Александр Бурков поручил провести ревизию опасных домов и зданий. Не исключено, что недавнее ЧП могло повлиять и на решение закрыть школу №91.