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В Минобре назвали число первоклассников в Омской области в 2024 году

В Омской области в этом году пойдут в школу больше 24 тысяч первоклашек

19 августа 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney

В Минобре назвали число первоклассников в Омской области в 2024 году

Каждому первокласснику, зачисленному в любую школу региона, полагается рюкзак с набором канцелярии.

В новом учебном году в Омске ожидается около 24 тысяч первоклассников. Об этом корреспонденту Города55 рассказали в региональном Министерстве образования.

«Пока цифра приблизительная. Точные данные появятся к концу сентября, когда получим статистику от муниципалитетов по итогу комплектования», — добавили нашему изданию в ведомстве.

Напомним, что в этом году первоклассникам выдадут брендированные рюкзаки. Получить их может один из родителей на торжественной линейке 2 сентября. Чтобы забрать набор, родитель должен будет поставить подпись в ведомости. В случае отказа от такой меры соцподдержки, компенсация не полагается.

Рюкзаки уже начали поставлять в школы региона. На каждом ранце сбоку находятся флаги России и Омской области и герб, а внутри — брендированный набор из дневника, тетрадок, обложек, пенала, карандашей и прочей канцелярии. Всего доставлено в Омск 24,5 тысячи школьных рюкзаков.

Кроме того, Минпросвещения России поделилось графиком школьных каникул в новом учебном году. Согласно нему, ученикам предложено отдыхать с 28 октября по 3 ноября, с 30 по 12 января, с 24 по 30 марта и с 25 мая по 31 августа. Первоклассникам полагается дополнительное время для отдыха, это период с 17 по 23 февраля.

Добавим, что до главного праздника школьников осталось совсем немного. О том, как начать подготовку, чтобы успеть все и не сделать необдуманных покупок — в материале Города55.

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#Ольга Скворцова#Омск
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