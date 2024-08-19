В Омской области в этом году пойдут в школу больше 24 тысяч первоклашек

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В новом учебном году в Омске ожидается около 24 тысяч первоклассников. Об этом корреспонденту Города55 рассказали в региональном Министерстве образования.
«Пока цифра приблизительная. Точные данные появятся к концу сентября, когда получим статистику от муниципалитетов по итогу комплектования», — добавили нашему изданию в ведомстве.
Напомним, что в этом году первоклассникам выдадут брендированные рюкзаки. Получить их может один из родителей на торжественной линейке 2 сентября. Чтобы забрать набор, родитель должен будет поставить подпись в ведомости. В случае отказа от такой меры соцподдержки, компенсация не полагается.
Рюкзаки уже начали поставлять в школы региона. На каждом ранце сбоку находятся флаги России и Омской области и герб, а внутри — брендированный набор из дневника, тетрадок, обложек, пенала, карандашей и прочей канцелярии. Всего доставлено в Омск 24,5 тысячи школьных рюкзаков.
Кроме того, Минпросвещения России поделилось графиком школьных каникул в новом учебном году. Согласно нему, ученикам предложено отдыхать с 28 октября по 3 ноября, с 30 по 12 января, с 24 по 30 марта и с 25 мая по 31 августа. Первоклассникам полагается дополнительное время для отдыха, это период с 17 по 23 февраля.
Добавим, что до главного праздника школьников осталось совсем немного. О том, как начать подготовку, чтобы успеть все и не сделать необдуманных покупок — в материале Города55.