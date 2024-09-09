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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:25

В Омске массово не хватает учителей математики и русского языка

Стало известно, сколько и каких учителей массово не хватает в Омске

9 сентября 2024, 06:22
Фото: 1MI

В Омске массово не хватает учителей математики и русского языка

Всего не хватает педагогов по 15 дисциплинам.

В школах Омска в начале учебного года не хватает порядка 450 учителей. Такие данные предоставили Городу55 в департаменте образования.

По данным на 15 августа, самый большой недобор продолжают фиксировать среди учителей математики (80 открытых вакансий). Также в топ-5 дефицитных вошли педагоги русского языка и литературы (65 вакансий), английского языка (51 вакансия), физики (31 вакансия) и технологии (30 вакансий).

В целом омские образовательные учреждения нуждаются в учителях 15 дисциплин. Среди них также — 42 педагога начальных классов.

Кроме того, не хватает замдиректоров, тьюторов, логопедов, дефектологов, педагогов-психологов. В садиках — воспитателей.

Ранее Город55 писал, в какие школы города 2 сентября отправилось больше всего первоклассников. Лидером третий год подряд оказывается одна и та же школа. Также напомним, что в этом году на работу в учебных заведениях вышли 429 новых преподавателя.

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#Ольга Скворцова#Технологии#Образование#Омск#Учебный год#Учителя#Русский язык#Математика#Физика#Литература
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