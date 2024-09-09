Стало известно, сколько и каких учителей массово не хватает в Омске

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:25
В школах Омска в начале учебного года не хватает порядка 450 учителей. Такие данные предоставили Городу55 в департаменте образования.
По данным на 15 августа, самый большой недобор продолжают фиксировать среди учителей математики (80 открытых вакансий). Также в топ-5 дефицитных вошли педагоги русского языка и литературы (65 вакансий), английского языка (51 вакансия), физики (31 вакансия) и технологии (30 вакансий).
В целом омские образовательные учреждения нуждаются в учителях 15 дисциплин. Среди них также — 42 педагога начальных классов.
Кроме того, не хватает замдиректоров, тьюторов, логопедов, дефектологов, педагогов-психологов. В садиках — воспитателей.
Ранее Город55 писал, в какие школы города 2 сентября отправилось больше всего первоклассников. Лидером третий год подряд оказывается одна и та же школа. Также напомним, что в этом году на работу в учебных заведениях вышли 429 новых преподавателя.