Как собрать ребенка в школу в Омске: экипируемся по полной программе

В среднем за такой набор канцелярии придется отдать 4 150 рублей (примерно 1 710 рублей за набор базовой канцелярии, 1 470 — за набор для урока ИЗО, 970 — для урока технологии). Траты можно растягивать и покупать необходимые вещи не сразу, а когда пригодится (например, так можно поступить с картоном или клеем ПВА). Но все же будет гораздо спокойнее, если нужные канцтовары будут лежать дома и их не придется покупать в спешке перед занятием.