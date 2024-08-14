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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

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Как собрать ребенка в школу в Омске: экипируемся по полной программе

14 августа 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация
До главного праздника всех школьников остается все меньше времени, за три недели нужно успеть все: купить канцтовары, форму, новые учебники и рюкзаки. Как начать подготовку, чтобы успеть все и не сделать необдуманных покупок — в материале Города55.

Что купить ребенку в школу

Подготовка к 1 сентября отнимает не только много времени, но и средств. Перед началом учебного года нужно обновить или купить впервые, если ребенок идет в 1 класс, массу нужных вещей: тетрадки и ручки, пеналы и рюкзаки, форму или учебники. Расскажем, что нужно приобрести в первую очередь.

Канцтовары

Покупка канцелярских товаров — любимая часть подготовки к учебному году у большинства детей. Выбрать яркие ручки, дневники и тетради особенно важно в начальной школе, не отстают и рюкзаки с красивыми принтами, мешки для сменки и папки для учебников.

Впрочем, сейчас в магазинах можно найти школьную канцелярию на любой вкус, перед первым месяцем осени прилавки магазинов заполнены необходимыми товарами, поэтому проблем с этой частью подготовки точно не возникнет. Кроме того, полный список вещей, необходимых для первоклассника, можно найти на сайте школы или узнать у учителя.

В большинстве случаев он выглядит так:

  • дневник — 1 шт.;
  • папка для тетрадей — 1 шт.;
  • тетради в мелкую клетку — 10 шт.;
  • тетради в косую линию — 10 шт.;
  • плотные обложки для тетрадей — 20 шт.;
  • подставка для книг — 1 шт.;
  • Пенал;
  • шариковые ручки с синей пастой — 3 шт.;
  • карандаши простые (ТМ, М) — 3 шт.;
  • карандаши цветные — 12 цветов;
  • ластик мягкий — 2 шт.;
  • линейка (деревянная) 20 см — 1 шт.;
  • набор счетных палочек;
  • веера с цифрами и буквами;
  • точилка для карандашей;
  • закладки для книг;

Принадлежности для урока изобразительного искусства:

  • акварельные краски медовые — 1 шт.;
  • восковые мелки;
  • гуашь;
  • палитра — 1 шт.;
  • баночка-непроливайка для воды — 1 шт.;
  • набор кистей для рисования (пони, белка);
  • клеенка на парту, фартук, нарукавники;
  • альбом для рисования;

Принадлежности для урока технологии:

  • папка для труда — 1 шт.;
  • цветная бумага;
  • цветной картон;
  • белый картон;
  • клей ПВА в тюбике — 1 шт.;
  • клей-карандаш — 1 шт.;
  • Пластилин — 1 упаковка;
  • дощечка для лепки — 1 шт.;
  • ножницы с закругленными концами — 1 шт.

В среднем за такой набор канцелярии придется отдать 4 150 рублей (примерно 1 710 рублей за набор базовой канцелярии, 1 470 — за набор для урока ИЗО, 970 — для урока технологии). Траты можно растягивать и покупать необходимые вещи не сразу, а когда пригодится (например, так можно поступить с картоном или клеем ПВА). Но все же будет гораздо спокойнее, если нужные канцтовары будут лежать дома и их не придется покупать в спешке перед занятием.

АшанАшан
АшанАшан
АшанАшан
Детский мирДетский мир
Ашан
Фото: gorod55.ru

Школьная форма и обувь

Выбор школьной формы — головная боль для многих родителей. Менять костюмы, платья и другую необходимую одежду приходится ежегодно, так как за год дети вырастают из большинства вещей.

Средняя цена школьного костюма для мальчика в магазинах Омска составляет 5 000 рублей (пиджак и штаны), можно найти варианты как дороже, так и дешевле. Рубашка обойдется примерно в 1 500 — 2 000 рублей, кардиган — около 1 600, а жилетка — 1 200 рублей.

За платье для девочки в среднем придется отдать 3 000 рублей, отдельно юбка будет стоить около 2 000 рублей, цена на разного фасона блузки начинается от 1 000 рублей, но при желании можно найти и дешевле.

Gloria JeansGloria Jeans
Gloria JeansGloria Jeans
Gloria JeansGloria Jeans
Gloria JeansGloria Jeans
Gloria Jeans
Фото: gorod55.ru

Рюкзак

Рюкзаки, как и форма, представлены во множестве вариаций. Это могут быть как миниатюрные сумки, так и большие портфели с десятком отделений — каждый найдет вариант по душе.

Цены также сильно варьируются: в магазинах города можно найти ранец за 1 000 рублей — самый простой, непримечательный, но вместительный, а можно — за 10 000 рублей, он будет плотнее и, вероятно, ярче. Однако, стоит отметить, что и те, и те рюкзаки отлично выполняют свою функцию. Поэтому, тут вопрос, скорее, во внешних предпочтениях и финансовых возможностях.

АшанАшан
АшанАшан
Детский мирДетский мир
Детский мирДетский мир
KariKari
Ашан
Фото: gorod55.ru

Учебники

За редким исключением, к школе приходится покупать только тетради, идущие в паре с учебником, который выдают ребенку в начале года. Его можно приобрести по собственному желанию, так как иногда в школах выдают не самые новые книги.

Другой разговор — сборники для подготовки к экзаменам. Их придется покупать самостоятельно, но, к счастью, выбор таких пособий очень разнообразен. На прилавках удастся найти «тренажеры» с заданиями ЕГЭ для 11-классников, ОГЭ — для 9-класссников, книги с пробными вариантами итогового собеседования, сочинения и другие.

Читай городЧитай город
Читай городЧитай город
Читай городЧитай город
Читай городЧитай город
Читай город
Фото: gorod55.ru

Гаджеты

В последние годы все большую популярность среди родителей школьников набирают умные часы. С помощью гаджета ребенок может позвонить родителям, принять вызов от них и даже поиграть в мини-игры на перемене.

Кроме того, смарт-часы могут отслеживать, где находится ребенок, и передавать координаты на «материнское» устройство (смартфон, на который установлено специальное приложение). Цена на такие девайсы начинается от 1 000 рублей и доходит до более чем 7 000 рублей, в зависимости от модели, производителя и набора функций.

Фото: Интернет-магазин "Эльдорадо"

Полезные советы родителям

Как сэкономить на подготовке к школе

Подготовка к школе — это не всегда затратно. Во время сборов можно сэкономить на ряде вещей. Например, если нет желания тратиться на новый рюкзак, форму или учебники, стоит поискать б/у вариант на сайтах для покупки и продажи вещей. Часто туда выставляют почти новые товары, которые не подошли по размеру или стали малы.

СкриншотСкриншот
СкриншотСкриншот
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Авито

Какие вещи взять на вырост

Еще один способ сэкономить на подготовке к школе — покупать некоторые вещи на вырост. Такой подход может сработать с платьем для девочки или рубашкой для мальчика: изначально покупая вещь на размер (или два) больше нужного, она прослужит значительно дольше, ведь ребенок не «перерастет» ее через полгода.

Схема может также помочь при покупке бомберов, сарафанов, свитеров и блузок, но вряд ли сработает с брюками или юбкой.

Все для рабочего места дома

Организация рабочего места школьника — один из наиболее важных процессов при подготовке к учебному году. Родителям предстоит заранее продумать, где будет располагаться стол, какого размера он будет, понравится ли он ребенку. Важно учесть, что в процессе обучения накопится много тетрадок и учебников, которые нужно будет куда-то складывать, поэтому стоит задуматься над покупкой дополнительных стеллажей, чтобы организовать полноценную рабочую зону.

Стол лучше расположить на хорошо освещенном месте, так ребенку не придется напрягать зрение, чтобы прочитать каждое написанное слово. Также стоит приобрести удобный стул или ортопедическое кресло. В идеале, оно должно регулироваться по высоте и глубине, иметь наклонное сиденье и быть без подлокотников.

ИллюстрацияИллюстрация
Иллюстрация
Фото: Изображение Midjourney

Госпомощь к 1 сентября

На федеральном уровне нет закрепленных выплат на подготовку детей к учебному году, такую матпомощь выплачивали лишь один раз — в 2021 году. Позже в Госдуме рассматривали возможность сделать выплаты ежегодными, но в прошлом году соответствующий законопроект отклонили.

При этом единовременные выплаты к школе могут назначаться на региональном уровне, они предназначены для отдельных категорий граждан. Подробнее о них можно узнать в соцзащите, на портале Госуслуг или в МФЦ.

Напомним, что недавно в департаменте образования рассказали, в каких школах Омска обучается больше всего детей. На первом месте по этому показателю оказалась школа №96 на 21-й Амурской, в которой насчитывается 2 558 ребенок. На втором месте расположилась школа №142 на улице Кирова. Там числится 2 053 ученика. Замыкает тройку школа №55 на улице Мельничной, где учится 1 942 юных омича.

Стало известно, в каких омских школах учится больше всего детей
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