Как собрать ребенка в школу в Омске: экипируемся по полной программе

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:37
Подготовка к 1 сентября отнимает не только много времени, но и средств. Перед началом учебного года нужно обновить или купить впервые, если ребенок идет в 1 класс, массу нужных вещей: тетрадки и ручки, пеналы и рюкзаки, форму или учебники. Расскажем, что нужно приобрести в первую очередь.
Покупка канцелярских товаров — любимая часть подготовки к учебному году у большинства детей. Выбрать яркие ручки, дневники и тетради особенно важно в начальной школе, не отстают и рюкзаки с красивыми принтами, мешки для сменки и папки для учебников.
Впрочем, сейчас в магазинах можно найти школьную канцелярию на любой вкус, перед первым месяцем осени прилавки магазинов заполнены необходимыми товарами, поэтому проблем с этой частью подготовки точно не возникнет. Кроме того, полный список вещей, необходимых для первоклассника, можно найти на сайте школы или узнать у учителя.
В большинстве случаев он выглядит так:
В среднем за такой набор канцелярии придется отдать 4 150 рублей (примерно 1 710 рублей за набор базовой канцелярии, 1 470 — за набор для урока ИЗО, 970 — для урока технологии). Траты можно растягивать и покупать необходимые вещи не сразу, а когда пригодится (например, так можно поступить с картоном или клеем ПВА). Но все же будет гораздо спокойнее, если нужные канцтовары будут лежать дома и их не придется покупать в спешке перед занятием.
Выбор школьной формы — головная боль для многих родителей. Менять костюмы, платья и другую необходимую одежду приходится ежегодно, так как за год дети вырастают из большинства вещей.
Средняя цена школьного костюма для мальчика в магазинах Омска составляет 5 000 рублей (пиджак и штаны), можно найти варианты как дороже, так и дешевле. Рубашка обойдется примерно в 1 500 — 2 000 рублей, кардиган — около 1 600, а жилетка — 1 200 рублей.
За платье для девочки в среднем придется отдать 3 000 рублей, отдельно юбка будет стоить около 2 000 рублей, цена на разного фасона блузки начинается от 1 000 рублей, но при желании можно найти и дешевле.
Рюкзаки, как и форма, представлены во множестве вариаций. Это могут быть как миниатюрные сумки, так и большие портфели с десятком отделений — каждый найдет вариант по душе.
Цены также сильно варьируются: в магазинах города можно найти ранец за 1 000 рублей — самый простой, непримечательный, но вместительный, а можно — за 10 000 рублей, он будет плотнее и, вероятно, ярче. Однако, стоит отметить, что и те, и те рюкзаки отлично выполняют свою функцию. Поэтому, тут вопрос, скорее, во внешних предпочтениях и финансовых возможностях.
За редким исключением, к школе приходится покупать только тетради, идущие в паре с учебником, который выдают ребенку в начале года. Его можно приобрести по собственному желанию, так как иногда в школах выдают не самые новые книги.
Другой разговор — сборники для подготовки к экзаменам. Их придется покупать самостоятельно, но, к счастью, выбор таких пособий очень разнообразен. На прилавках удастся найти «тренажеры» с заданиями ЕГЭ для 11-классников, ОГЭ — для 9-класссников, книги с пробными вариантами итогового собеседования, сочинения и другие.
В последние годы все большую популярность среди родителей школьников набирают умные часы. С помощью гаджета ребенок может позвонить родителям, принять вызов от них и даже поиграть в мини-игры на перемене.
Кроме того, смарт-часы могут отслеживать, где находится ребенок, и передавать координаты на «материнское» устройство (смартфон, на который установлено специальное приложение). Цена на такие девайсы начинается от 1 000 рублей и доходит до более чем 7 000 рублей, в зависимости от модели, производителя и набора функций.
Подготовка к школе — это не всегда затратно. Во время сборов можно сэкономить на ряде вещей. Например, если нет желания тратиться на новый рюкзак, форму или учебники, стоит поискать б/у вариант на сайтах для покупки и продажи вещей. Часто туда выставляют почти новые товары, которые не подошли по размеру или стали малы.
Еще один способ сэкономить на подготовке к школе — покупать некоторые вещи на вырост. Такой подход может сработать с платьем для девочки или рубашкой для мальчика: изначально покупая вещь на размер (или два) больше нужного, она прослужит значительно дольше, ведь ребенок не «перерастет» ее через полгода.
Схема может также помочь при покупке бомберов, сарафанов, свитеров и блузок, но вряд ли сработает с брюками или юбкой.
Организация рабочего места школьника — один из наиболее важных процессов при подготовке к учебному году. Родителям предстоит заранее продумать, где будет располагаться стол, какого размера он будет, понравится ли он ребенку. Важно учесть, что в процессе обучения накопится много тетрадок и учебников, которые нужно будет куда-то складывать, поэтому стоит задуматься над покупкой дополнительных стеллажей, чтобы организовать полноценную рабочую зону.
Стол лучше расположить на хорошо освещенном месте, так ребенку не придется напрягать зрение, чтобы прочитать каждое написанное слово. Также стоит приобрести удобный стул или ортопедическое кресло. В идеале, оно должно регулироваться по высоте и глубине, иметь наклонное сиденье и быть без подлокотников.
На федеральном уровне нет закрепленных выплат на подготовку детей к учебному году, такую матпомощь выплачивали лишь один раз — в 2021 году. Позже в Госдуме рассматривали возможность сделать выплаты ежегодными, но в прошлом году соответствующий законопроект отклонили.
При этом единовременные выплаты к школе могут назначаться на региональном уровне, они предназначены для отдельных категорий граждан. Подробнее о них можно узнать в соцзащите, на портале Госуслуг или в МФЦ.
Напомним, что недавно в департаменте образования рассказали, в каких школах Омска обучается больше всего детей. На первом месте по этому показателю оказалась школа №96 на 21-й Амурской, в которой насчитывается 2 558 ребенок. На втором месте расположилась школа №142 на улице Кирова. Там числится 2 053 ученика. Замыкает тройку школа №55 на улице Мельничной, где учится 1 942 юных омича.