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Posted Сегодня, 02:36

Published Сегодня, 02:36

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

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Опубликован график каникул на новый учебный год для школьников

16 августа 2024, 02:36
Фото: 1MI
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Стало известно, сколько дней будут отдыхать школьники в новом учебном году

В Министерстве просвещения РФ утвердили расписание каникул на новый учебный год. Согласно нему, длинных выходных у школьников нет только в сентябре и апреле. В остальные месяцы их с лихвой.

Министерство просвещения России поделилось графиком школьных каникул в новом учебном году. Согласно нему, ученикам предложено отдыхать с 28 октября по 3 ноября, с 30 по 12 января, с 24 по 30 марта и с 25 мая по 31 августа. Первоклассникам полагается дополнительное время для отдыха, это период с 17 по 23 февраля.

Фото: Минпросвещения РФ

Стоит отметить, что это примерный график, и школы вольны самостоятельно адаптировать его под свои условия и корректировать по желанию.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Школа#Россия#Дети#ЕГЭ#Расписание#Новости#1 сентября#Омская школа#Учебный год
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