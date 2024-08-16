Опубликован график каникул на новый учебный год для школьников

Министерство просвещения России поделилось графиком школьных каникул в новом учебном году. Согласно нему, ученикам предложено отдыхать с 28 октября по 3 ноября, с 30 по 12 января, с 24 по 30 марта и с 25 мая по 31 августа. Первоклассникам полагается дополнительное время для отдыха, это период с 17 по 23 февраля.