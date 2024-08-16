Опубликован график каникул на новый учебный год для школьников

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Министерство просвещения России поделилось графиком школьных каникул в новом учебном году. Согласно нему, ученикам предложено отдыхать с 28 октября по 3 ноября, с 30 по 12 января, с 24 по 30 марта и с 25 мая по 31 августа. Первоклассникам полагается дополнительное время для отдыха, это период с 17 по 23 февраля.
Стоит отметить, что это примерный график, и школы вольны самостоятельно адаптировать его под свои условия и корректировать по желанию.
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