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Posted 24 сентября, 10:25

Published 24 сентября, 10:25

Modified 24 сентября, 10:29

Updated 24 сентября, 10:29

За неделю коронавирус выявили у 400 жителей Омской области

Больше 400 заболевших за неделю: осенью в Омске фиксируют новый всплеск COVID-19

24 сентября 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney

За неделю коронавирус выявили у 400 жителей Омской области

В Омске зафиксирован новый всплеск заболеваемости COVID-19: за неделю количество новых случаев выросло на 11%.

Похоже, COVID-19 решил вернуться в Омск вместе с осенними холодами. За прошлую неделю в городе зарегистрировано 424 новых случая заболевания, что на 11% больше, чем неделей раньше. Врачи бьют тревогу: учебный год уже начался, отпускники возвращаются из теплых краев, а осень — время простуд.

Все вместе это создает благоприятную атмосферу для распространения вируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 23,1, что говорит о необходимости серьезно отнестись к профилактике.

Жителям Омска стоит проявить ответственность и осознанность, заботясь о своем здоровье и здоровье окружающих. Соблюдение простых правил поможет сдержать распространение вируса и избежать неприятных последствий.

Осенью обычно наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Жители болеют как коронавирусом, так и другими вирусами. Город55 рассказал, как отличить различные заболевания.

Разница есть: как омичам распознать у себя коронавирус, ОРВИ или простой грипп
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#Екатерина Тараленко#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Россия#Новости#Осень#Профилактика#Учебный год#Болезни
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