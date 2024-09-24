Больше 400 заболевших за неделю: осенью в Омске фиксируют новый всплеск COVID-19

Posted 24 сентября, 10:25
Published 24 сентября, 10:25
Modified 24 сентября, 10:29
Updated 24 сентября, 10:29
Похоже, COVID-19 решил вернуться в Омск вместе с осенними холодами. За прошлую неделю в городе зарегистрировано 424 новых случая заболевания, что на 11% больше, чем неделей раньше. Врачи бьют тревогу: учебный год уже начался, отпускники возвращаются из теплых краев, а осень — время простуд.
Все вместе это создает благоприятную атмосферу для распространения вируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 23,1, что говорит о необходимости серьезно отнестись к профилактике.
Жителям Омска стоит проявить ответственность и осознанность, заботясь о своем здоровье и здоровье окружающих. Соблюдение простых правил поможет сдержать распространение вируса и избежать неприятных последствий.
Осенью обычно наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Жители болеют как коронавирусом, так и другими вирусами. Город55 рассказал, как отличить различные заболевания.