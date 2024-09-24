Больше 400 заболевших за неделю: осенью в Омске фиксируют новый всплеск COVID-19

Похоже, COVID-19 решил вернуться в Омск вместе с осенними холодами. За прошлую неделю в городе зарегистрировано 424 новых случая заболевания, что на 11% больше, чем неделей раньше. Врачи бьют тревогу: учебный год уже начался, отпускники возвращаются из теплых краев, а осень — время простуд.