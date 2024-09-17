Студентам-целевикам из омских педвузов будут каждый месяц доплачивать 11,5 тысяч

Posted 17 сентября, 11:16
Published 17 сентября, 11:16
Modified 17 сентября, 11:21
Updated 17 сентября, 11:21
Омским студентам-целевикам, обучающимся в педагогических вузах, будут в течение учебного года с сентября по июнь доплачивать 11 494 рубля. Такое постановление 13 сентября подписал исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин.
Для этого студенту необходимо заключить с департаментом образования договор целевого обучения после 1 мая 2024 года. Также мэрия готова оплатить траты на подготовительные курсы.
«Компенсация части затрат на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Омской области (не более 3 предметных областей) в размере 12 000 рублей за одну предметную область», — говорится в документе.
Ранее министр образования Иван Кротт заявил, что омские студенты-педагоги будут получать стипендию в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Это нововведение касается только тех студентов, которые заключили договор о целевом обучении.