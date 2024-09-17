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Posted 17 сентября, 11:16

Published 17 сентября, 11:16

Modified 17 сентября, 11:21

Updated 17 сентября, 11:21

Иллюстрация

Студентам-целевикам из омских педвузов будут каждый месяц доплачивать 11,5 тысяч

17 сентября 2024, 11:16
Фото: 1MI
Иллюстрация
Выплаты рассчитаны на весь учебный год — с сентября по июнь.

Омским студентам-целевикам, обучающимся в педагогических вузах, будут в течение учебного года с сентября по июнь доплачивать 11 494 рубля. Такое постановление 13 сентября подписал исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин.

Для этого студенту необходимо заключить с департаментом образования договор целевого обучения после 1 мая 2024 года. Также мэрия готова оплатить траты на подготовительные курсы.

«Компенсация части затрат на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Омской области (не более 3 предметных областей) в размере 12 000 рублей за одну предметную область», — говорится в документе.

Ранее министр образования Иван Кротт заявил, что омские студенты-педагоги будут получать стипендию в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Это нововведение касается только тех студентов, которые заключили договор о целевом обучении.

От 10 до 20 тысяч. В Омске выделили более 12 млн на стипендии для будущих педагогов
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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Омская область#Студенты#Компенсация#Высшее образование#Учебный год#Евгений Фомин#Договор целевого обучения#Июнь#Сентябрь
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