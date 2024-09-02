gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

После недели непрекращающихся дождей в Омскую область придет бабье лето

Бабье лето порадует омичей после недели непрекращающихся дождей и холодов

2 сентября 2024, 04:57
Фото: Изображение Midjourney

После недели непрекращающихся дождей в Омскую область придет бабье лето

Омичам снова смогут насладиться теплыми днями.

Новый учебный год и рабочая неделя начались для омичей с плохой погоды. По данным сервиса Ventusky, со 2 по 7 сентября в регионе обещают дожди и холода. Циклон с непогодой пришел с Казахстана.

Самыми дождливыми днями с грозами обещают 3 и 4 сентября. Во вторник осадки до восьми миллиметров накроют регион вечером. Температура воздуха всю неделю будет держаться в пределах +11… +16 градусов.

Фото: Ventusky

Однако уже с воскресенья, 8 сентября, омичей ждет приятный сюрприз от погоды. Антициклон с Урала принесет в регион долгожданное потепление. В этот день температура воздуха днем поднимется до +19 градусов. Всю последующую неделю прогнозируют +18… +21 градус.

Последний день лета-2024: фоторепортаж с дождливых улиц Омска
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Дождь#Учебный год
Подпишитесь
На омских оборонных заводах открылись 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах
Сегодня, 02:30
В Омске ищут надзорщика за школой в «Серебряном береге» за 5 миллионов
Сегодня, 02:55
Пилотом разбившегося на Камчатке вертолета был выпускник омского летного училища
Вчера, 11:17
В Омске больше сотни участков с жилыми домами остались без горячей воды
Сегодня, 05:22
Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 06:26