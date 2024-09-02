Бабье лето порадует омичей после недели непрекращающихся дождей и холодов

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Новый учебный год и рабочая неделя начались для омичей с плохой погоды. По данным сервиса Ventusky, со 2 по 7 сентября в регионе обещают дожди и холода. Циклон с непогодой пришел с Казахстана.
Самыми дождливыми днями с грозами обещают 3 и 4 сентября. Во вторник осадки до восьми миллиметров накроют регион вечером. Температура воздуха всю неделю будет держаться в пределах +11… +16 градусов.
Однако уже с воскресенья, 8 сентября, омичей ждет приятный сюрприз от погоды. Антициклон с Урала принесет в регион долгожданное потепление. В этот день температура воздуха днем поднимется до +19 градусов. Всю последующую неделю прогнозируют +18… +21 градус.