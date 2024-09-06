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Опубликован график школьных каникул в Омской области на новый учебный год

Названы даты школьных каникул в Омской области

6 сентября 2024, 10:10
Фото: 1MI

Опубликован график школьных каникул в Омской области на новый учебный год

В омских школах учебный график формируют либо по четвертям, либо по триместрам

Городу55 в департаменте образования омской мэрии рассказали, что каникулы у школьников суммарно в течение учебного года должны составлять не меньше 30 календарных дней, а непрерывно они должны длиться не меньше 7 дней. При этом выбор дат остается за руководством учебных заведений, они могут корректировать сроки в зависимости от учебного процесса.

В школах Омска учебный график формируют либо по четвертям, либо по триместрам. Если в учебном заведении действует триместровая система каникул, то учебный год делится не на четыре, а на три части.

Когда у школьников каникулы при обучении по четвертям

Согласно информации Министерства просвещения, осенние каникулы в Омской области рекомендовано провести с 28 октября по 4 ноября (8 дней). Зимние каникулы начнутся с 30 декабря и продлятся до 12 января следующего года (14 дней). Весенние каникулы — с 24 марта по 31 марта (8 дней).

Когда у школьников каникулы при обучении по триместрам

На обучение по триместром приходится два модуля. При такой системе Минпросвещения рекомендует другой график учебы и каникул.

Для школьников, который учатся по триместровой системе, предусмотрены шесть каникул по неделе:

  • с 7 по 13 октября

  • с 18 по 24 ноября

  • с 30 декабря по 7 января

  • с 17 по 24 февраля

  • с 7 по 13 апреля

  • с 9 июня по 31 августа.

Добавим, что ученикам первых классов полагаются дополнительные каникулы зимой — с 17 по 24 февраля (8 дней).

Также в департаменте образования Городу55 рассказали, в какие школы Омска в этом году отправилось больше всего первоклассников. Третий год подряд первое место занимает школа №96 на 21-й Амурской, 37к1. Для детей открыли там 10 первых классов. Также в пятерку лидеров вошли школы №7, 142, 33 и 55.

#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Школы#Учебный год#Каникулы#Первоклассники
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