Названы даты школьных каникул в Омской области

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Городу55 в департаменте образования омской мэрии рассказали, что каникулы у школьников суммарно в течение учебного года должны составлять не меньше 30 календарных дней, а непрерывно они должны длиться не меньше 7 дней. При этом выбор дат остается за руководством учебных заведений, они могут корректировать сроки в зависимости от учебного процесса.
В школах Омска учебный график формируют либо по четвертям, либо по триместрам. Если в учебном заведении действует триместровая система каникул, то учебный год делится не на четыре, а на три части.
Согласно информации Министерства просвещения, осенние каникулы в Омской области рекомендовано провести с 28 октября по 4 ноября (8 дней). Зимние каникулы начнутся с 30 декабря и продлятся до 12 января следующего года (14 дней). Весенние каникулы — с 24 марта по 31 марта (8 дней).
На обучение по триместром приходится два модуля. При такой системе Минпросвещения рекомендует другой график учебы и каникул.
Для школьников, который учатся по триместровой системе, предусмотрены шесть каникул по неделе:
с 7 по 13 октября
с 18 по 24 ноября
с 30 декабря по 7 января
с 17 по 24 февраля
с 7 по 13 апреля
с 9 июня по 31 августа.
Добавим, что ученикам первых классов полагаются дополнительные каникулы зимой — с 17 по 24 февраля (8 дней).
Также в департаменте образования Городу55 рассказали, в какие школы Омска в этом году отправилось больше всего первоклассников. Третий год подряд первое место занимает школа №96 на 21-й Амурской, 37к1. Для детей открыли там 10 первых классов. Также в пятерку лидеров вошли школы №7, 142, 33 и 55.