Названы даты школьных каникул в Омской области

Городу55 в департаменте образования омской мэрии рассказали, что каникулы у школьников суммарно в течение учебного года должны составлять не меньше 30 календарных дней, а непрерывно они должны длиться не меньше 7 дней. При этом выбор дат остается за руководством учебных заведений, они могут корректировать сроки в зависимости от учебного процесса.