Выбиты окна и сорвана кровля. В Омской области отремонтируют школу за 1,2 млн

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Из резервного фонда будет выделено 1,2 млн рублей на восстановление школы в селе Вольновка Полтавского района. 17 июня здание пострадало от сильного штормового ветра. Были выбиты два окна, частично разрушены кирпичные стены трибун на спортивном стадионе. Кроме того, на учебном корпусе и комбинате была сорвана и разрушена часть кровли.
«Такое решение приняли на заседании областного правительства под руководством главы региона Виталия Хоценко. Крайне важно к началу учебного года восстановить условия для безопасного и комфортного обучения и занятий спортом», — написал сенатор от Омской области Иван Евстифеев в своем телеграм-канале.
Напомним, что в Вольновской школе обучаются 158 детей. Для 43 из них организован подвоз на двух школьных автобусах.