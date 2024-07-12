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Updated Сегодня, 04:11

заседание областного правительства

Выбиты окна и сорвана кровля. В Омской области отремонтируют школу за 1,2 млн

12 июля 2024, 04:09
Фото: Телеграм-канал Ивана Евстифеева
заседание областного правительства

В Омской области за 1,2 млн отремонтируют сельскую школу, пострадавшую от шторма

Местные власти должны в кратчайшие сроки устранить повреждения.

Из резервного фонда будет выделено 1,2 млн рублей на восстановление школы в селе Вольновка Полтавского района. 17 июня здание пострадало от сильного штормового ветра. Были выбиты два окна, частично разрушены кирпичные стены трибун на спортивном стадионе. Кроме того, на учебном корпусе и комбинате была сорвана и разрушена часть кровли.

«Такое решение приняли на заседании областного правительства под руководством главы региона Виталия Хоценко. Крайне важно к началу учебного года восстановить условия для безопасного и комфортного обучения и занятий спортом», — написал сенатор от Омской области Иван Евстифеев в своем телеграм-канале.
заседание областного правительствазаседание областного правительства
заседание областного правительствазаседание областного правительства
заседание областного правительства
Фото: Телеграм-канал Ивана Евстифеева

Напомним, что в Вольновской школе обучаются 158 детей. Для 43 из них организован подвоз на двух школьных автобусах.

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