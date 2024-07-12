Выбиты окна и сорвана кровля. В Омской области отремонтируют школу за 1,2 млн

Из резервного фонда будет выделено 1,2 млн рублей на восстановление школы в селе Вольновка Полтавского района. 17 июня здание пострадало от сильного штормового ветра. Были выбиты два окна, частично разрушены кирпичные стены трибун на спортивном стадионе. Кроме того, на учебном корпусе и комбинате была сорвана и разрушена часть кровли.