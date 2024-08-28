Омские школы приняли на работу больше 400 новых педагогов

По словам министра, в этом году на работу в учебных заведениях выйдет 429 новых преподавателей — такие данные были зафиксированы 22 августа. Больше всего учителей приняли на работу в общеобразовательные школы: 203 человека. Несколько меньше, 117 педагогов, приступят к своим обязанностям в дошкольных организациях образования. Кроме того, в учреждениях профессионального и дополнительного образования также появились новые работники — туда зачислено на работу 109 человек.