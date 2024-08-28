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Иван Кротт

Омские школы приняли на работу больше 400 новых педагогов

28 августа 2024, 10:41
Фото: Александр Труш / БУ «Омский областной „Дом журналистов“
Иван Кротт
Министр образования Омской области рассказал новые детали о подготовке школ региона к грядущему учебному году.

Сегодня, 28 августа, министр образования Омской области Иван Кротт выступил на пресс-конференции в «Доме журналистов» и рассказал, насколько готов регион к новому учебному году.

По словам министра, в этом году на работу в учебных заведениях выйдет 429 новых преподавателей — такие данные были зафиксированы 22 августа. Больше всего учителей приняли на работу в общеобразовательные школы: 203 человека. Несколько меньше, 117 педагогов, приступят к своим обязанностям в дошкольных организациях образования. Кроме того, в учреждениях профессионального и дополнительного образования также появились новые работники — туда зачислено на работу 109 человек.

Однако, как отметил Иван Кротт, дефицит педсостава все еще сохраняется: свободными остаются порядка 403 вакансий, четверть из которых приходится на омские школы. По словам министра, наблюдается нехватка преподавателей «базовых» дисциплин, таких как русский язык и математика, а также учителей литературы, истории, иностранных языков и физики.

А вот дефицита учеников в школах региона пока не наблюдается — этот учебный год начнут сразу 140 тыс обучающихся, причем практически каждый десятый из этого числа — первоклассник.

В первый раз. В Омские школы отправятся более 13 тысяч первоклассников
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#Илья Скобин#Образование#Омск#Новости#История#Школы#Учебный год#Педагоги#Вакансии#Русский язык#Математика#Первоклассники#Физика#Иностранные языки#Литература#Преподаватели
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