Омские школы приняли на работу больше 400 новых педагогов

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Сегодня, 28 августа, министр образования Омской области Иван Кротт выступил на пресс-конференции в «Доме журналистов» и рассказал, насколько готов регион к новому учебному году.
По словам министра, в этом году на работу в учебных заведениях выйдет 429 новых преподавателей — такие данные были зафиксированы 22 августа. Больше всего учителей приняли на работу в общеобразовательные школы: 203 человека. Несколько меньше, 117 педагогов, приступят к своим обязанностям в дошкольных организациях образования. Кроме того, в учреждениях профессионального и дополнительного образования также появились новые работники — туда зачислено на работу 109 человек.
Однако, как отметил Иван Кротт, дефицит педсостава все еще сохраняется: свободными остаются порядка 403 вакансий, четверть из которых приходится на омские школы. По словам министра, наблюдается нехватка преподавателей «базовых» дисциплин, таких как русский язык и математика, а также учителей литературы, истории, иностранных языков и физики.
А вот дефицита учеников в школах региона пока не наблюдается — этот учебный год начнут сразу 140 тыс обучающихся, причем практически каждый десятый из этого числа — первоклассник.