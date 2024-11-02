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Травмирование

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Ноябрь
В Омске пенсионер выстрелил в подростка из-за игнорирования замечаний
Сейчас 16-летний омич находится в больнице, возбуждено уголовное дело.
2 ноября, 14:48
Сентябрь
Омич отсудил 250 тысяч рублей у «Тепловой компании» за падение в яму с кипятком
Омич обратился в суд после несчастного случая: год назад он упал в яму с кипятком и получил ожог стоп, в результате «Тепловая компания» выплатила ему 250 000 рублей.
25 сентября, 12:54
Август
Ночь, «встречка», смерть. В Омской области в ДТП погиб 17-летний юноша
18 августа, 05:08
В минздраве рассказали, как травмировались омичи в День города
5 августа, 14:05
Июль
Травма лидера «Авангарда», нашествие магнитных бурь и гибель школьницы. Омск сегодня
29 июля, 14:08
Необоснованно обвинили. Учитель из Омской области оспорил выговор
Тарский городской суд признал незаконным привлечение учителя физкультуры к дисциплинарной ответственности.
15 июля, 14:41
Омские врачи поставили на ноги 82-летнюю пенсионерку с переломом шейки бедра
В травматологическом отделении №4 КМХЦ провели операцию пожилой жительнице Знаменского района. Пенсионерка сломала шейку бедра, упав с табурета.
9 июля, 11:51
Июнь
Новый белый медведь, падающие из окон дети и опасные коровы. Омск в четверг
27 июня, 14:00
Апрель
Палатка-убийца, обрушение дома и задержание взрывателя банкоматов. Омск сегодня
29 апреля, 14:00
Февраль
С пробитой головой. В Омске отменили оправдательный приговор судье, устроившему ДТП
28 февраля, 09:26
Мальчику, которого бабушка избила молотком, понадобится пластическая операция
Заведующий отделением нейрохирургии ГДКБ № 3 рассказал, что при травмах, которые имеются у ребенка, как правило, необходима пластика.
20 февраля, 14:05
Пришлось прыгать. Омичка в суде добилась компенсации за неудачный выход из электрички
В судебном разбирательстве она смогла добиться выплаты в 200 000 рублей за причиненный вред здоровью.
19 февраля, 08:34
Бастрыкин поручил завести дело после травмирования ребенка на территории омской школы
Уголовное дело возбуждено по статье ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
16 февраля, 13:34

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