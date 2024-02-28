С пробитой головой. В Омске отменили оправдательный приговор судье, устроившему ДТП

Судья не признавал вину, но и не отрицал, что авария действительно была. По его мнению, следователи больше двух лет пытались подстроить дело таким образом, чтобы на существенные доказательства его невиновности никто не обратил внимания. В этом числе запись с видеорегистратора и дорожные схемы.