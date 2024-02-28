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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

иллюстрация

С пробитой головой. В Омске отменили оправдательный приговор судье, устроившему ДТП

28 февраля 2024, 09:26
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске отменили оправдательный приговор судье, устроившему ДТП с пострадавшими

Гособвинитель оказался не согласен с решением районного суда, так что подал апелляцию на приговор.

В начале этой недели в омском областном суде состоялось заседание по уголовному делу судьи Колосовского райсуда Владислава Куминова. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения. Его неосторожные действия, по мнению правоохранительных органов, привели к тяжелому травмированию одного из участников аварии.

Собственно, сам инцидент случился еще в декабре 2019 года, но история все никак не завершается. Куминов в тот зимний день ехал на своем автомобиле Honda по Левобережью. На перекрестке Лукашевича и Степанца все и произошло.

Двое мужчин шли по пешеходному переходу и попали под колеса иномарки судьи. У одного из пострадавших медики диагностировали травму голову и несколько переломов. Однако Куминов заявил, что мужчина в ДТП получил только переломы, а голову он разбил уже после случившегося.

Судья не признавал вину, но и не отрицал, что авария действительно была. По его мнению, следователи больше двух лет пытались подстроить дело таким образом, чтобы на существенные доказательства его невиновности никто не обратил внимания. В этом числе запись с видеорегистратора и дорожные схемы.

Судить, кстати, Куминова изначально не могли, так как у него действовала судейская неприкосновенность. Тогда, зимой 2022 года, высшая квалификационная коллегия судей РФ отменила соответствующую защиту.

В прошлом году дело судьи, вроде бы как, завершилось: Кировский райсуд дважды оправдал Куминова. Однако представители прокуратуры оказались категорически не согласны с этим решением.

Историю с ДТП уже начал рассматривал областной суд. Там же согласились с мнением прокуратуры и отменили оправдательный приговор. Материалы этого уголовного дела пересмотрят в этом же суде, но в другом составе. Об этом пишет «Новый Омск».

В Омске отменили оправдательный приговор судье за ДТП с пострадавшими
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