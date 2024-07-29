Травма лидера «Авангарда», нашествие магнитных бурь и гибель школьницы. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Новость №1. Самый дорогой игрок «Авангарда» получил серьезную травму перед сезоном
Нападающий омского хоккейного клуба Владимир Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия во время индивидуальной разминки. По прогнозам врачей, на восстановление после такой травмы уйдет около шести месяцев. Новый сезон команде придется начинать без одного из ключевых игроков. Если восстановление пройдет хорошо, то форвард вернется к играм только к плей-офф.
Новость №2. Сегодня ночью Омскую область накроет сильная магнитная буря
В ночь с 29 на 30 июля на Омскую область обрушится магнитная буря уровня G3 (сильная буря). По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется во вторник в полночь и продлиться до 18 часов следующего дня. Кроме того, согласно долгосрочному прогнозу, магнитные бури вернутся в регион 25 августа.
Новость №3. Региональный следком займется расследованием гибели школьницы на реке Омь
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели 15-летней школьницы в водах Оми. Правоохранители выдвинули такую версию событий: девочка находилась на берегу вместе с компанией друзей и решила искупаться в не оборудованном для этого месте. Она зашла в воду, но оступилась и не смогла вернуться на берег.