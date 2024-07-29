Травма лидера «Авангарда», нашествие магнитных бурь и гибель школьницы. Омск сегодня

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели 15-летней школьницы в водах Оми. Правоохранители выдвинули такую версию событий: девочка находилась на берегу вместе с компанией друзей и решила искупаться в не оборудованном для этого месте. Она зашла в воду, но оступилась и не смогла вернуться на берег.