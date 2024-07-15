Необоснованно обвинили. Учитель из Омской области оспорил дисциплинарное высказывание

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Учитель физкультуры в КОУ «Тарская адаптивная школа-интернат» подал иск в суд, в котором просил признать незаконным дисциплинарное взыскание в виде выговора, а также взыскать компенсацию морального вреда и судебные расходы.
В суде установлено, что работодатель привлек педагога к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей: во время урока одному из детей прилетел в лицо мяч, из носа пострадавшего пошла кровь. Учителя же, по уверению ответчика, в этот момент в зале не было.
Суд обратил внимание, что выводы о виновности работника не могут быть основаны на предположениях, а работодатель не смог предоставить доказательств вины своего подчиненного. По этой причине приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности был признан незаконным и отменен. Кроме того, истец получил компенсацию морального вреда и судебных расходов.