Необоснованно обвинили. Учитель из Омской области оспорил дисциплинарное высказывание

Суд обратил внимание, что выводы о виновности работника не могут быть основаны на предположениях, а работодатель не смог предоставить доказательств вины своего подчиненного. По этой причине приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности был признан незаконным и отменен. Кроме того, истец получил компенсацию морального вреда и судебных расходов.