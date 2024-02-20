Мальчику, которого бабушка избила молотком, понадобится пластическая операция

Напомним, что утром 16 февраля 57-летняя женщина напала на внука с молотком. Она начала бить его по голове, а потом переключилась на свою мать, но уже с кухонным ножом. По словам членов семьи, такое поведение бабушки стало шоком, ранее проявления агрессии ей не были свойственны.