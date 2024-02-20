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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Мальчику, на которого напала бабушка с молотком, нужна пластическая операция

Мальчику, которого бабушка избила молотком, понадобится пластическая операция

20 февраля 2024, 14:05
Фото: Прокуратура Омской области

Мальчику, на которого напала бабушка с молотком, нужна пластическая операция

Заведующий отделением нейрохирургии ГДКБ № 3 рассказал, что при травмах, которые имеются у ребенка, как правило, необходима пластика.

Кандидат медицинских наук и заведующий отделением нейрохирургии ГДКБ № 3 Владислав Мишкин рассказал, что при таких травмах, как у 9-мальчика, требуется пластическая операция. У ребенка зафиксировали вдавленные переломы костей черепа, пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что утром 16 февраля 57-летняя женщина напала на внука с молотком. Она начала бить его по голове, а потом переключилась на свою мать, но уже с кухонным ножом. По словам членов семьи, такое поведение бабушки стало шоком, ранее проявления агрессии ей не были свойственны.

По этому факту заведено уголовное дело, его ход взял на контроль глава следкома Александр Бастрыкин.

Спал в кровати. В Омске бабушка пыталась убить девятилетнего внука молотком
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