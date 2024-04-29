Палатка-убийца, обрушение дома и задержание взрывателя банкоматов. Омск сегодня

Подрыв случился еще 17 апреля. В отделение Сбера на Краснознаменской зашел мужчина в защитном костюме и балаклаве и разбомбил банкомат. Деньги при этом забрать не получилось. Злоумышленник отправился на дачи, чтобы скрыться, но правоохранительные органы в итоге его нашли. Задержанный признался, что уже совершал попытки взрыва банкоматов в Омске, а также рассказал о том, что его побудило это делать.