Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

иллюстрация

Палатка-убийца, обрушение дома и задержание взрывателя банкоматов. Омск сегодня

29 апреля 2024, 14:00
Фото: Город55
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. На Левобережье на женщину упал торговый павильон

Инцидент произошел вчера днем, 28 апреля, на улице Ватутина. Палатка взлетела от ветра и повалилась на проходившую мимо 52-летнюю омичку. Конструкция рухнула весьма неожиданно. Женщина не удержалась — от удара она перевернулась в воздухе. Очевидцы заметили это и мгновенно ринулись к пострадавшей. На опубликованном в соцсетях видео заметно, что какое-то время она лежала на земле, возможно, потеряв сознание.

Перекрутило в воздухе. Омичку чуть не убила торговая палатка на Левом берегу
Узнать подробнее

Новость № 2. В Омске частично обрушился трехэтажный жилой дом

Грохот посреди ночи раздался в Ленинском округе. На Молодогвардейской стояло жилое здание 1959 года постройки. Теперь в нем отсутствует часть. На место сразу же выехали спасатели, мэр Омска Сергей Шелест и представители прокуратуры. Людей в момент обрушения не было в аварийном доме, так как всех вовремя переселили.

Валятся дома. В Омске разобрали все завалы на месте обрушившейся трехэтажки
Узнать подробнее

Новость № 3. Задержан омич, который взорвал банкомат

Подрыв случился еще 17 апреля. В отделение Сбера на Краснознаменской зашел мужчина в защитном костюме и балаклаве и разбомбил банкомат. Деньги при этом забрать не получилось. Злоумышленник отправился на дачи, чтобы скрыться, но правоохранительные органы в итоге его нашли. Задержанный признался, что уже совершал попытки взрыва банкоматов в Омске, а также рассказал о том, что его побудило это делать.

Безрассудная любовь. Стало известно, зачем омич пытался взорвать банкомат
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Кража#Омск#Омская область#Прокуратура#Россия#Уголовное дело#Торговля#Банк#Новости#Аварийный дом#Обрушение#Кража денег#Пострадавшая#Обрушение здания#Незаконная торговля#Павильон#Травмирование
Подпишитесь
Разбирают завалы. Ночью в Омске обрушилась аварийная жилая трехэтажка
Сегодня, 03:59
Не первая попытка. Полиция поймала человека, который взорвал банкомат в Омске
Сегодня, 08:58
С видом на пороховые склады. В Омске построят многоэтажку на улице Красный пахарь
Сегодня, 08:38
Три варианта. В Старозагородной роще Омска появятся беседки и летний солярий
Сегодня, 05:56
Перекрутило в воздухе. Омичку чуть не убила торговая палатка на Левом берегу
Сегодня, 11:48
Пакуйте чемоданы. Из Омска запустили рейсы в Дагестан
Сегодня, 08:06
"