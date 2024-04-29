Палатка-убийца, обрушение дома и задержание взрывателя банкоматов. Омск сегодня

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Инцидент произошел вчера днем, 28 апреля, на улице Ватутина. Палатка взлетела от ветра и повалилась на проходившую мимо 52-летнюю омичку. Конструкция рухнула весьма неожиданно. Женщина не удержалась — от удара она перевернулась в воздухе. Очевидцы заметили это и мгновенно ринулись к пострадавшей. На опубликованном в соцсетях видео заметно, что какое-то время она лежала на земле, возможно, потеряв сознание.
Грохот посреди ночи раздался в Ленинском округе. На Молодогвардейской стояло жилое здание 1959 года постройки. Теперь в нем отсутствует часть. На место сразу же выехали спасатели, мэр Омска Сергей Шелест и представители прокуратуры. Людей в момент обрушения не было в аварийном доме, так как всех вовремя переселили.
Подрыв случился еще 17 апреля. В отделение Сбера на Краснознаменской зашел мужчина в защитном костюме и балаклаве и разбомбил банкомат. Деньги при этом забрать не получилось. Злоумышленник отправился на дачи, чтобы скрыться, но правоохранительные органы в итоге его нашли. Задержанный признался, что уже совершал попытки взрыва банкоматов в Омске, а также рассказал о том, что его побудило это делать.