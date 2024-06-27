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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

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Новый белый медведь, падающие из окон дети и опасные коровы. Омск в четверг

27 июня 2024, 14:00
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Большереченском зоопарке появится белый медведь

Сотрудники учреждения активно обсуждают вопрос транспортировки животного, но пока точной информации о дате прибытия нового постояльца зоопарка нет. В жару белого медведя нельзя перевозить, так что летом ожидать встречи с ним не стоит.

Пока что в зоопарке идет подготовка вольера для белого медведя. Нужно найти подрядчика, который займется обновлением. На это готовы выделить больше 1,5 млн рублей.

Вольер за полмиллиона. В Большереченский зоопарк снова привезут белого медведя
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Новость №2. Двое детей выпали из окон многоэтажек в один день

Один ребенок упал из окна балкона со второго этажа в Кировском округе. Это случилось, когда мама была дома. Она открыла окна после стирки белья. Когда женщина отвлеклась, трехлетняя девочка вылезла в окно и упала в кусты.

Второй случай произошел в Марьяновском районе. Двухлетняя девочка облокотилась на москитную сетку. Обе девочки живы, находятся в больнице.

В один день. В Омской области из окна второго этажа выпали две маленькие девочки
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Новость №3. В Омской области объявили карантин из-за болезни коров

Опасную инфекцию обнаружили у крупного рогатого скота сразу в десяти селах. Специалисты Главного управления ветеринарии Омской области ввели карантин с 27 июня, сроки действия которого не озвучены. У коров диагностирован лейкоз на территории Кормиловского района.

Сразу в 10 омских селах у коров нашли опасное заболевание и ввели карантин
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