Новый белый медведь, падающие из окон дети и опасные коровы. Омск в четверг

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Сотрудники учреждения активно обсуждают вопрос транспортировки животного, но пока точной информации о дате прибытия нового постояльца зоопарка нет. В жару белого медведя нельзя перевозить, так что летом ожидать встречи с ним не стоит.
Пока что в зоопарке идет подготовка вольера для белого медведя. Нужно найти подрядчика, который займется обновлением. На это готовы выделить больше 1,5 млн рублей.
Один ребенок упал из окна балкона со второго этажа в Кировском округе. Это случилось, когда мама была дома. Она открыла окна после стирки белья. Когда женщина отвлеклась, трехлетняя девочка вылезла в окно и упала в кусты.
Второй случай произошел в Марьяновском районе. Двухлетняя девочка облокотилась на москитную сетку. Обе девочки живы, находятся в больнице.
Опасную инфекцию обнаружили у крупного рогатого скота сразу в десяти селах. Специалисты Главного управления ветеринарии Омской области ввели карантин с 27 июня, сроки действия которого не озвучены. У коров диагностирован лейкоз на территории Кормиловского района.