Омские врачи поставили на ноги 82-летнюю пенсионерку с переломом шейки бедра

Омские травматологи помогли встать на ноги пенсионерке, которая дважды сломала шейку бедра. Первый раз травма произошла в прошлом году, тогда 82-летняя жительница Знаменского района получила ее во время падения дома. Недавно женщина снова попала в КМХЦ с переломом, но уже другого бедра: она хотела сесть на табурет, но промахнулась и упала.