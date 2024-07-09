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Травматологи поставили на ноги 82-летнюю омичку с переломом шейки бедра

Омские врачи поставили на ноги 82-летнюю пенсионерку с переломом шейки бедра

9 июля 2024, 11:51
Фото: Ольга Ковалева / Минздрав Омской области

Травматологи поставили на ноги 82-летнюю омичку с переломом шейки бедра

В травматологическом отделении №4 КМХЦ провели операцию пожилой жительнице Знаменского района. Пенсионерка сломала шейку бедра, упав с табурета.

Омские травматологи помогли встать на ноги пенсионерке, которая дважды сломала шейку бедра. Первый раз травма произошла в прошлом году, тогда 82-летняя жительница Знаменского района получила ее во время падения дома. Недавно женщина снова попала в КМХЦ с переломом, но уже другого бедра: она хотела сесть на табурет, но промахнулась и упала.

Травматологи отмечают, что перелом шейки бедра — достаточно распространенная травма среди пожилых людей. Однако если раньше операции в таких случаях проводились крайне редко, сегодня в травматологическом отделении №4 КМХЦ проводится по несколько подобных вмешательств в день.

«Главная причина — остеопороз. Плотность костей снижается с возрастом, они становятся хрупкими и даже при минимальной нагрузке может произойти перелом. Сложность таких пациентов в том, что с возрастом накапливаются сопутствующие патологии: сердечно-сосудистые, неврологические и другие заболевания. Поэтому должна проводиться тщательная предоперационная подготовка. В данном случае бабушка хорошо перенесла обе операции и восстановилась после них», — поделился заведующий травматологическим отделением Александр Тютюнников.

Врач также отметил, что травм можно избежать, правильно организовав свой быт: пожилым людям следует убрать из квартир и домов ковры, половики и различные шнуры с пола, в ванне и туалете установить поручни, на которые можно опереться, также стоит позаботиться о достаточном освещении.

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