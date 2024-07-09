Омские врачи поставили на ноги 82-летнюю пенсионерку с переломом шейки бедра

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Омские травматологи помогли встать на ноги пенсионерке, которая дважды сломала шейку бедра. Первый раз травма произошла в прошлом году, тогда 82-летняя жительница Знаменского района получила ее во время падения дома. Недавно женщина снова попала в КМХЦ с переломом, но уже другого бедра: она хотела сесть на табурет, но промахнулась и упала.
Травматологи отмечают, что перелом шейки бедра — достаточно распространенная травма среди пожилых людей. Однако если раньше операции в таких случаях проводились крайне редко, сегодня в травматологическом отделении №4 КМХЦ проводится по несколько подобных вмешательств в день.
«Главная причина — остеопороз. Плотность костей снижается с возрастом, они становятся хрупкими и даже при минимальной нагрузке может произойти перелом. Сложность таких пациентов в том, что с возрастом накапливаются сопутствующие патологии: сердечно-сосудистые, неврологические и другие заболевания. Поэтому должна проводиться тщательная предоперационная подготовка. В данном случае бабушка хорошо перенесла обе операции и восстановилась после них», — поделился заведующий травматологическим отделением Александр Тютюнников.
Врач также отметил, что травм можно избежать, правильно организовав свой быт: пожилым людям следует убрать из квартир и домов ковры, половики и различные шнуры с пола, в ванне и туалете установить поручни, на которые можно опереться, также стоит позаботиться о достаточном освещении.