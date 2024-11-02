В Омске пенсионер выстрелил в подростка из-за игнорирования замечаний

По предварительной версии, сегодня днем около дома 120 по ул. Володарского 22-летний омич и подростки 15 и 16 лет бросали под автомобиль петарды. Сначала замечание им сделал хозяин машины, после чего петарды полетели ему под ноги. Это увидел 62-летний сосед, вернувшийся с охоты, и также попросил хулиганов прекратить, но вновь безуспешно.