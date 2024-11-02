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Posted 2 ноября, 14:48

Published 2 ноября, 14:48

Modified 2 ноября, 14:51

Updated 2 ноября, 14:51

В Омске пенсионер выстрелил в подростка из-за игнорирования замечаний

В Омске пенсионер выстрелил в подростка из-за игнорирования замечаний

2 ноября 2024, 14:48
Фото: 1MI.
Сейчас 16-летний омич находится в больнице, возбуждено уголовное дело.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении 62-летнего омича, который ранил выстрелом из ружья человека.

По предварительной версии, сегодня днем около дома 120 по ул. Володарского 22-летний омич и подростки 15 и 16 лет бросали под автомобиль петарды. Сначала замечание им сделал хозяин машины, после чего петарды полетели ему под ноги. Это увидел 62-летний сосед, вернувшийся с охоты, и также попросил хулиганов прекратить, но вновь безуспешно.

После словесного конфликта мужчина достал из машины охотничье ружье и выстрелил в сторону подростков. Дробь отрикошетила от асфальта и попала в стопу 16-летнему омичу. Сейчас он находится в больнице, а на месте происшествия работают следователи.

Напомним, что ранее пьяный житель Омской области случайно убил 22-летнего парня выстрелом из охотничьего ружья.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Травма#Травмы#Новости#Ружье#Хулиганство#Хулиганы#Травмирование#Охотничье ружье
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