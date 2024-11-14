В Омске ребенок провалился в яму с кипятком и получил ожоги

Posted 14 ноября, 13:05
Published 14 ноября, 13:05
Modified 14 ноября, 13:18
Updated 14 ноября, 13:18
Сегодня днем около дома №193 по улице 10 лет Октября подросток провалился в яму с кипятком, которая образовалась после провала грунта. Юный омич получил ожог ноги, сейчас он находится в больнице.
По этому факту прокуратура Центрального округа Омска начала проверку соблюдения закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Есть вероятность, что правоохранители обратятся в суд для защиты прав мальчика.
Напомним, что ранее жители дома по адресу улица Комсомольский городок, 5, пожаловались на обилие воды вблизи постройки. Их двор затопило кипятком, жидкость уже начала проникать к фундаменту здания.