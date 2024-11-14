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Posted 14 ноября, 13:05

Published 14 ноября, 13:05

Modified 14 ноября, 13:18

Updated 14 ноября, 13:18

В Омске ребенок провалился в яму с кипятком и получил ожоги

В Омске ребенок провалился в яму с кипятком и получил ожоги

14 ноября 2024, 13:05
Фото: 1MI.
Прокуратура уже начала проверку соблюдения закона в сфере ЖКХ.

Сегодня днем около дома №193 по улице 10 лет Октября подросток провалился в яму с кипятком, которая образовалась после провала грунта. Юный омич получил ожог ноги, сейчас он находится в больнице.

По этому факту прокуратура Центрального округа Омска начала проверку соблюдения закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Есть вероятность, что правоохранители обратятся в суд для защиты прав мальчика.

Фото: Прокуратура Омской области

Напомним, что ранее жители дома по адресу улица Комсомольский городок, 5, пожаловались на обилие воды вблизи постройки. Их двор затопило кипятком, жидкость уже начала проникать к фундаменту здания.

«Течет потихонечку». Жители омских Нефтяников пожаловались на кипяток во дворе дома
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Травма#Дети#Кипяток#Ожог#Новости#Инцидент#Ожоги#Травмирование
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