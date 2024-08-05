В минздраве рассказали, как травмировались омичи в День города

Атлеты обращались к бригадам скорой помощи по разным причинам: травма кисти, гипогликемия, судорога в ноге. Все получили необходимую помощь на месте. Позже, во время празднования в центре города, 16-летняя омичка обратилась за помощью с травмой ноги, ее доставили в больницу.