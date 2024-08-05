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Published Сегодня, 14:05

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Updated Сегодня, 14:08

В минздраве рассказали, как травмировались омичи в День города

В минздраве рассказали, как травмировались омичи в День города

5 августа 2024, 14:05
Фото: 1MI
В региональном минздраве рассказали, что в День города за помощью к медикам обратились шесть человек, большинство из них были участниками Сибирского международного марафона.

В министерстве здравоохранения Омской области подвели итоги работы во время празднования Дня города. В субботу, 3 августа за медицинской помощью обратились шесть человек, пять из них были участниками Сибирского международного марафона.

Атлеты обращались к бригадам скорой помощи по разным причинам: травма кисти, гипогликемия, судорога в ноге. Все получили необходимую помощь на месте. Позже, во время празднования в центре города, 16-летняя омичка обратилась за помощью с травмой ноги, ее доставили в больницу.

Напомним, что ранее в мэрии сообщали, что День города в Омске прошел мирно и без происшествий.

Омичи отпраздновали День города трезво и без происшествий
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Минздрав#Травма#Травмы#Происшествие#Новости#Минздрав Омской области#Травмирование#Омский минздрав
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