В минздраве рассказали, как травмировались омичи в День города

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В министерстве здравоохранения Омской области подвели итоги работы во время празднования Дня города. В субботу, 3 августа за медицинской помощью обратились шесть человек, пять из них были участниками Сибирского международного марафона.
Атлеты обращались к бригадам скорой помощи по разным причинам: травма кисти, гипогликемия, судорога в ноге. Все получили необходимую помощь на месте. Позже, во время празднования в центре города, 16-летняя омичка обратилась за помощью с травмой ноги, ее доставили в больницу.
Напомним, что ранее в мэрии сообщали, что День города в Омске прошел мирно и без происшествий.