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Posted 25 сентября, 12:54

Published 25 сентября, 12:54

Modified 25 сентября, 13:54

Updated 25 сентября, 13:54

Омич отсудил 250 тысяч рублей у «Тепловой компании» за падение в яму с кипятком

Омич отсудил 250 тысяч рублей у «Тепловой компании» за падение в яму с кипятком

25 сентября 2024, 12:54
Фото: 1MI
Омич обратился в суд после несчастного случая: год назад он упал в яму с кипятком и получил ожог стоп, в результате «Тепловая компания» выплатила ему 250 000 рублей.

Омич подал иск к АО «Тепловая компания» в Советский районных суд и рассказал, что по вине предприятия провалился в яму с кипятком и получил ожог ног.

Суд установил подробные обстоятельства инцидента: в октябре прошлого года мужчина шел мимо дома по адресу ул. 20 Партсъезда, 58, и свернул в кусты, где находился открытый колодец с кипятком. Омич не заметил яму, провалился в нее и обжег ступни. Позже выяснилось, что теплосети на этом участке обслуживает АО «Тепловая компания».

Ответчик полностью признал вину в случившемся и принес извинения пострадавшему, а также выплатил 250 000 рублей моральной компенсации.

Напомним, что в феврале похожая ситуация произошла в Кировском округе. 9-летний мальчик провалился в яму с кипятком и также обжег ступни.

Получил ожог ступни. В Омске ребенок упал в яму с кипятком и оказался в больнице
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Травма#Компенсация#Компенсация морального вреда#Новости#Травмирование#Советский районный суд
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