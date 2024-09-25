Омич отсудил 250 тысяч рублей у «Тепловой компании» за падение в яму с кипятком

Posted 25 сентября, 12:54
Published 25 сентября, 12:54
Modified 25 сентября, 13:54
Updated 25 сентября, 13:54
Омич подал иск к АО «Тепловая компания» в Советский районных суд и рассказал, что по вине предприятия провалился в яму с кипятком и получил ожог ног.
Суд установил подробные обстоятельства инцидента: в октябре прошлого года мужчина шел мимо дома по адресу ул. 20 Партсъезда, 58, и свернул в кусты, где находился открытый колодец с кипятком. Омич не заметил яму, провалился в нее и обжег ступни. Позже выяснилось, что теплосети на этом участке обслуживает АО «Тепловая компания».
Ответчик полностью признал вину в случившемся и принес извинения пострадавшему, а также выплатил 250 000 рублей моральной компенсации.
Напомним, что в феврале похожая ситуация произошла в Кировском округе. 9-летний мальчик провалился в яму с кипятком и также обжег ступни.