Омич отсудил 250 тысяч рублей у «Тепловой компании» за падение в яму с кипятком

Суд установил подробные обстоятельства инцидента: в октябре прошлого года мужчина шел мимо дома по адресу ул. 20 Партсъезда, 58, и свернул в кусты, где находился открытый колодец с кипятком. Омич не заметил яму, провалился в нее и обжег ступни. Позже выяснилось, что теплосети на этом участке обслуживает АО «Тепловая компания».