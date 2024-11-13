Омичка разбила голову в бане и отсудила за травму крупную сумму

Кировский районный суд рассмотрел иск омички, которая разбила голову во время отдыха в «Алексеевских банях» в ТЦ «Асгард». Она пришла туда со своей мамой, женщины пили чай и парились, алкоголь никто из них не пил. Пострадавшая захотела на память сфотографироваться с вениками, но по пути к ним поскользнулась и ударилась металлическую деталь бассейна.