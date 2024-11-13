Омичка разбила голову в бане и отсудила за травму крупную сумму

Posted 13 ноября, 14:05
Published 13 ноября, 14:05
Modified 13 ноября, 14:12
Updated 13 ноября, 14:12
Кировский районный суд рассмотрел иск омички, которая разбила голову во время отдыха в «Алексеевских банях» в ТЦ «Асгард». Она пришла туда со своей мамой, женщины пили чай и парились, алкоголь никто из них не пил. Пострадавшая захотела на память сфотографироваться с вениками, но по пути к ним поскользнулась и ударилась металлическую деталь бассейна.
После этого у омички открылось кровотечение, по ее словам, сотрудники бани никак не отреагировали на инцидент и не предложили помощь. Представитель бань же утверждает, что никто не видел происшествия.
Женщины уехали в больницу на своей машине, там заявительнице зашили рану и отправили на больничный. Вместо денежной компенсации «Алексеевские бани» предложили ей бесплатное посещение, но такой исход женщину не устроил и она обратилась в суд, пишет NGS55.RU.
Кировский районный суд встал на сторону пострадавшей и обязал «Алексеевские бани» выплатить более 242 тысяч рублей, в числе которых 100 тысяч компенсации морального вреда и более 59 тысяч штрафа.
Напомним, что ранее омич отсудил у речного пароходства 300 тысяч рублей из-за воздействия вредных производственных факторов, которые вызвали у него болезнь и снизили трудоспособность на 30%.